Jannik Sinner美網奪冠 勞力士腕表成風格幸運物
隨著勞力士代言人費德勒退出網壇，連帶不少新生代小將也逐漸嶄露頭角，像是今年才在澳洲網球公開賽奪冠的義大利好手、勞力士（ROLEX）代言人詹尼克辛納（Jannik Sinner），日前再度於2024美國網球公開賽獲得職涯第二座大滿貫獎盃，聲勢看漲。
世界排名第一的Jannik Sinner，是於Flushing Meadows草地公園的Arthur Ashe Stadium球場與同樣也是勞力士代言人的Taylor Fritz正面對決。在兩個小又17分鐘激戰後，Jannik Sinner最終獲得3:0的壓倒性勝利，當他接受頒獎時更配戴上一只勞力士的Oyster Perpetual GMT-Master II腕表，以蠔式鋼搭配永恆玫瑰金，令人不禁注目。
年僅23歲的義大利球星，同時也是義大利精品品牌古馳（GUCCI）的代言人，這或解釋了為何Jannik Sinner配戴的表款並非其他ROLEX代言人、網球球星常見的Daytona計時碼表。由於具備雙色、耐刮磨得陶瓷字圈，GMT-Master II的不同配色版本常在網路社群擁有像「百事可樂」、「蝙蝠俠」的討喜暱稱，一如義大利人的豐沛感情，以及天生對時尚、美好事物的品味。
表款的24小時雙色字圈將可顯示第一（或家鄉）時區的參考時間，並通過相對的外圈刻度讀取時間；黑色面盤上，三種不同幾何輪廓的小時時標都塗覆以夜光塗料，以確保在低光源環境下也能辨識時間。
GMT-Master II腕表所使用的勞力士3285型機芯具備順磁性的Parachrom游絲，以及高性能的Paraflex緩震裝置，因而帶來優異的抗磁性與避震性能，最後裝入表殼後還能具備每日正負兩秒內的超低誤差，並通過「頂級天文台認證」。表款除永恆玫瑰金搭配蠔式鋼的組合外，另有表殼、表帶皆為永恆玫瑰金之款式，色澤飽滿、光芒耀眼，展現一如新生代小球星的銳不可擋。
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