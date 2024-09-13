明月知我心 朗格、海瑞溫斯頓月相表詩意傳情

月亮的存在提醒著我們無常、稍縱即逝，更有變化萬千的隱喻之美。中秋節將至，包含Grand Seiko、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、朗格（A. Lange & Söhne）、Arnold & Son等多個品牌都推薦了包含月相功能或秋日意象的表款，以閃耀寶石、精密顯示或醒目的量體感，展現月亮與時間的變化姿態。

有「鑽石之王」之稱的Harry Winston將珠寶上的專長運用在高級珠寶表上、推出一只新款海洋Ocean系列Date Moon Phase Baguette 42毫米自動腕表，並有純白漆面、藍釕晶與緞紋綠陽光紋三種面盤。偏心式面盤展示了時分鐘、秒鐘與月相，同時表款無論是白金或玫瑰金都鑲嵌以大量鑽石或彩色寶石，是一場關於滿月的盛大寶石派對。

幾乎等同德國高級製表同義詞的朗格（A. Lange & Söhne），最經典的莫過於以雙獨立視窗的大日曆、偏心顯示的Lange 1系列。2024新款的Lange 1大型月相表特別將時、分盤與月相顯示重疊，18K金的月相盤是以朗格自製的L095.3型手動上鍊機芯驅動，同時月相盤底層層再使用品牌專利技術塗層、以鐳射切割出300多顆大小不一的星芒如擬真的漫天星斗、因而使月亮更加皎潔明亮。

源自英國高級製表的Arnold & Son則有一只「永恆之月」Perpetual Moon 38 Red Gold腕表，其懸崖灰色太陽紋面盤，像將表面幻化為浩瀚宇宙。直徑約1公分的珍珠母貝面盤月亮悄悄從彎月型視窗中探出頭來，側邊並搭配以仙后座與北斗七星。靜謐但醒目的姿態展現出宇宙生生不息的奧秘。A&S 1612手上鍊機芯並具備超精準月相：每隔122年才有一天的誤差，但願人長久。

Grand Seiko的Calibre 9R 20周年限量腕表（SBGA499）雖然並沒有月相顯示功能，但面盤是以日本穗高山脈中、秋葉轉為火紅的色調為靈感，帶來中秋節滿山楓紅的節日聯想；同時40.2毫米面盤中12點鐘方向的GS字樣也改為玫瑰金打造，動力則由9R65機芯所驅動，精準度可達每月正負15 秒、換算成每日約正負1秒誤差，全球限量1,300只，並以火紅色彩慶中秋，成為一枚戴上手的秋日童話。