Bottega Veneta推全新Liberta包 黃銅勾釦曬自由

自由的滋味看似平淡，卻是需要爭取、奮鬥、掙扎後才能感受到的珍貴甜美。義大利時尚品牌Bottega Veneta推出2024秋冬全新包款Liberta，譯作中文則是自由、解放之意。包款並以略帶空氣感的輕盈與特殊黃銅勾釦，帶來流動、自由的冬日時尚。

Liberta包款的設計原型出自Bottega Veneta資料庫中一只1970年代的作品，包款採用慢速鞣製工法，進而呈現皮革的柔軟、生命力。同時包身整體結構少見地放下品牌經典的Intrecciato編織工藝，改用紐西蘭的絲滑小牛皮為材質，內部則為小牛皮與麂皮成為襯裡。

包款的開闔之處更是包款的玩味所在：只要將Intrecciato皮繩輕鬆「勾」上U字型的黃銅五金勾釦，便能扣緊上蓋，此時且將包款背帶藏起、Liberta便能瞬間成為一只輕快的手拿包，而解放皮繩背帶時，包款亦可用作單肩或斜肩背取造型。