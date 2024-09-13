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格蘭花格第6代傳人訪台灣獻禮 親簽50年酒款限量抵台

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Duncan Grant是酒廠第六代傳人。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Duncan Grant是酒廠第六代傳人。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以「雪莉工藝，六代家傳」為核心價值的格蘭花格（Glenfarclas），欣喜宣布第六代傳人Duncan Grant正式加入經營團隊，主要負責全球銷售業務。基於對台灣市場的高度重視與友好淵源，Duncan Grant首度造訪台灣，並獻上僅有90瓶的「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」親筆簽名紀念版，單瓶建議售價28萬元。

Duncan Grant首次訪台就為台灣威士忌行家帶來極具珍藏價值的酒款「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」，並由他本人親筆簽名，不但對第五代傳人John Grant帶領格蘭花格酒廠長達50年的非凡成就致敬，也充分傳達世代交替的美好傳承意義。Duncan Grant表示：「我代表格蘭花格第六代，親自簽署了這次限量發行的酒瓶，做為我們對於保持格蘭花格家族獨立經營的承諾，並將這份家族傳統延續到未來的世代。」

「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」由第五代傳人及目前的酒廠總裁John Great親自挑選，以紀念他在酒廠服務50周年，酒精濃度恰恰好是50%，別具深意。銅紅色的酒液令人聯想到格蘭花格酒廠壯觀的蒸餾器，洋溢杏仁糖甜香與木質調性，隨之而來的是燉煮蘋果和巧克力香氣。入口時可以感受到濃郁巧克力、太妃蜜糖融合著輕柔煙燻氣息，後段出現美妙的瓜果甜香，是高年份威士忌中難得佳釀。

Duncan Grant曾在零售業與旅遊業累積豐富的銷售經驗，2022年搬遷回到蘇格蘭後，即參與家族企業的運作。他親自深入生產線，包括粉刷Glenfarclas格蘭花格最具代表性的紅色酒窖大門、親手在傳統的鋪地式酒窖中滾動酒桶、監督超過105小時的發酵過程、在蒸餾室以直火蒸餾酒液…等。

Duncan Grant對威士忌的熱愛，讓他直接搬進酒廠居住。他表示：「每天醒來，我都能看見格蘭花格酒廠取水來源的本瑞尼斯山（Ben Rinnes）。我想我是蘇格蘭少數幾個見到下雨會高興的人，因為這意味著可以製造更多的威士忌。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」瓶身有Duncan Grant親筆簽名。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」瓶身有Duncan Grant親筆簽名。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」全球發行836瓶。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」全球發行836瓶。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Duncan Grant為台灣獻上僅有90瓶的「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」親筆簽名紀念版。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Duncan Grant為台灣獻上僅有90瓶的「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」親筆簽名紀念版。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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