全台首座最高規格「Apple Shop 3.0」燦坤內湖旗艦店登場！開幕慶限時3天歡迎果粉踩點

AFS推出旅遊時尚好物「AFS Comfort On The Go 三用雲朵頸枕」,超萌的雲朵外型和實用功能超吸眼球!最新線下快閃店「AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店」時髦登場,AFS團隊設計的Acer巴塞隆納行李箱、胖胖箱以及新品雲朵頸枕將一同亮相,期待為到訪的旅人們帶來最Chill的旅遊氛圍,同場加映AFS「你是哪種雲朵人?」線上測驗,等你來測出專屬旅行人格,點我測驗。

2024-09-13 15:38