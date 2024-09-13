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全台首座最高規格「Apple Shop 3.0」燦坤內湖旗艦店登場！開幕慶限時3天歡迎果粉踩點

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤內湖旗艦店Apple Shop 3.0開幕慶自即日起至9月15日開跑。圖／燦坤提供
燦坤內湖旗艦店Apple Shop 3.0開幕慶自即日起至9月15日開跑。圖／燦坤提供

蘋果在台灣第一家Apple Shop 3.0今天（9月13日）於燦坤內湖旗艦店盛大開幕，燦坤作為全台規模最大Apple實體通路，數十年來積極拓展專櫃據點、培養認證專員，目標打造成為最值得信賴的Apple銷售據點。燦坤表示，Apple Shop 3.0是燦坤經營蘋果消費市場的全面性提升之舉，未來也將持續展開3.0店格的擴編計畫。

Apple Shop 3.0為目前蘋果授權通路最高等級原廠專櫃，台灣第一家落地選址於燦坤內湖旗艦店，採用全環保材質家具，由歐洲原裝進口，因應最新的系統櫃設計將直角全數改為圓角，沿襲全蘋果產品開放陳列方式，導入完整產品線及震撼的動態影像牆，另設有原廠顧問Apple Solution Consultant進駐。此次更置入生態圈體驗桌、互動教學桌，由專業原廠認證專員引導，鼓勵消費者進行探索，更強化雙向即時互動服務。

燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，「2014年燦坤迎來亞太第一家Apple Shop 2.0，至今屆滿10年，通過扎實專業訓練體系陸續培養近百位具原廠認證Apple專員，也創建Apple小教室學程提供消費者快捷的學習管道，燦坤一路從選購諮詢、授權維修服務到產品教學，以最高規格的品質落實一站式服務。此次由燦坤內湖旗艦店作為全台首間Apple Shop 3.0據點，再再印證燦坤10年經營有成，在軟實力及績效面都具備高量能，才得以獲得原廠青睞接連獲得新櫃位的首站權。」

燦坤內湖旗艦店Apple Shop 3.0開幕慶，特別於今天iPhone 16系列預購開放首日加碼祭出30名現場排隊預購名額，一早就湧入不少果粉搶排，30名幸運果粉只要在今天預購結帳完成保證9月20日開賣取機，就送內湖旗艦店限定預購禮HYPERPD 20W電源供應器及Rilvan USB-C 100W快充傳輸線（總市價980元）；當日預購使用悠遊付結帳還能再享1,000元回饋金。

9月13日至9月15日開幕慶期間至燦坤內湖旗艦店Apple Shop 3.0，即贈來店禮紀念磁鐵＋原廠贈品，限每日前30名消費者免費領取；於新專櫃消費滿3,000元加碼送專屬紀念GC-Tag＋原廠贈品；現場還備有紀念明信片及蓋章活動，歡迎果粉踩點。另外，現場特別規畫多堂「Apple One to Many小學堂」，針對iOS 18必知新功能及全新Apple Intelligence等應用開放免費教學；9月14日至9月15日下午5點還有「一元競標活動」，詳細活動辦法依門市現場公告。

燦坤全台Apple專櫃響應內湖旗艦店開幕慶，9月13日至9月15日加碼推出Apple舊換新獨家活動，拿iPad或MacBook舊機到燦坤回收購機，即可享有全市場最高估價回饋20%；指定款MacBook Air M3 13吋、iPad Pro M4直降9折起，買Apple系列商品滿5千元再抽iPad Air 11吋M2 128GB。

此外，燦坤內湖旗艦店今天迎來4大櫃位更新登場，除了有全台第一家Apple Shop 3.0，國際家電大廠Panasonic、Samsung、LG也同步換新升級，以高階家電體驗館規格帶領消費者感受智慧科技帶來的美好生活時光。燦坤內湖旗艦店9月13日至9月15日開幕慶期間獨享3大家電新櫃同慶促銷活動，購買Samsung電視、冰箱、洗衣機、劇院系列商品，滿額最高贈Samsung 32型The Frame美學電視；購買Panasonic家電滿額最高送EUPA幫浦式高壓蒸汽咖啡機；購買LG家電單筆滿5萬元，送燦坤獨家好禮2選1：NICONICO日式二合一美型鍋或MARVEL 2～3人雙門帳篷－蜘蛛人，上述優惠限時限量、送完為止。同時Panasonic、Samsung、LG再加碼祭出全台72小時限購活動，詳細活動優惠內容依門市現場公告。

iPhone 16系列新機預購將於今晚8點於燦坤線上購物網正式開放搶購，預購成功即享有燦坤獨家4重獨家優惠，包括滿萬送400元配件金、3大銀行超強回饋最高逾10%、舊換新估價加碼回饋20%、蘋安無憂資料轉移服務。

燦坤全台Apple專櫃響應內湖旗艦店Apple Shop 3.0開幕慶，9月13日至9月15日加碼推出Apple舊換新獨家活動，iPad或MacBook舊換新享全市場最高估價回饋20%。圖／燦坤提供
燦坤全台Apple專櫃響應內湖旗艦店Apple Shop 3.0開幕慶，9月13日至9月15日加碼推出Apple舊換新獨家活動，iPad或MacBook舊換新享全市場最高估價回饋20%。圖／燦坤提供
燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，燦坤內湖旗艦店作為全台首間Apple Shop 3.0據點，再再印證燦坤10年經營有成，在軟實力及績效面都具備高量能，才得以獲得原廠青睞接連獲得新櫃位的首站權。圖／燦坤提供
燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，燦坤內湖旗艦店作為全台首間Apple Shop 3.0據點，再再印證燦坤10年經營有成，在軟實力及績效面都具備高量能，才得以獲得原廠青睞接連獲得新櫃位的首站權。圖／燦坤提供
燦坤內湖旗艦店Panasonic、Samsung、LG等3大家電櫃位全新改裝登場。圖／燦坤提供
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蘋果在台灣第一家Apple Shop 3.0於燦坤內湖旗艦店盛大開幕。圖／燦坤提供
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9月13日至9月15日燦坤全台Apple專櫃同慶，指定款MacBook Air M3 13吋、iPad Pro M4下殺9折起。圖／燦坤提供
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