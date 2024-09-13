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「和牛EMPEROR」重出江湖？台新業主接手：今正式營業

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，今天下午五時正式對外營業，過期肉一律由報廢食材業者銷毀。記者趙容萱／攝影
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，今天下午五時正式對外營業，過期肉一律由報廢食材業者銷毀。記者趙容萱／攝影

台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」今年4月遭前員工踢爆使用過期牛肉，遭重罰144萬元、勒令停業，並移送法辦。今傳出有台灣的新業主接手，並且在今天下午5時正式對外營業。對此，領先創意公司說明，新團隊在是在7月25日收購，經申請復查，8月23日復查合格後，招待VIP與和解的消費者，今天正式對外營業。

台中市食安處說明，「和牛EMPEROR」遭踢爆儲存逾期牛肉等食材，食安處查獲過期牛肉18箱共219塊，冷麵60包，還有21盒味噌等8項過期食材，重罰144萬元、勒令停業，檢方依販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書罪法辦。

食安處指出，原日籍業者已針對罰款分期繳納中，預計在今年底全數繳清，日籍業者在8月1日停業，營業場所逾期肉品全銷毀；目前該址已由台灣新團隊承接營運，經食安處衛生稽查結果合格，市府後續將不定期前往稽查，若查獲違規必依法處辦。

領先創意公司表示，新團隊是台灣在地公司，與日籍前業主沒有關係，會接手是因為之前原本在五權西路開店，後因有共同設備商，因官司關係打算易主，新團隊協助處理調解案期間，發現前業者有誠意與消費者和解，43組客人，和解率超過八成，部分因在外縣市因為路途遙遠不追究，因此在今年6月洽談後收購，對於店內食材嚴格要求，過期肉一律由報廢食材業者銷毀。

新團隊表示，非常感謝消費者一直以來對和牛EMPEROR的關心，新團隊在2024年7月中旬收購並接手和牛EMPEROR的新團隊。對於過去「和牛EMPEROR」所發生的系列事件所帶來的麻煩、恐慌和擔憂，我們與前公司團隊都深感歉意。

新團隊說明，針對主管機關對前公司團隊提出的指責，我們將謹記於心，並積極改正。新團隊作為餐飲業者，必定恪守職責，竭力做到盡善盡美。停業近五個月時間，新團隊沒有辭退任何一個員工，仍依照全薪支付，且目前衛生局食安處指出的缺失全部改善，複查合格。新團隊也將於近期恢復營業，繼續服務廣大熱愛燒肉的消費者。

台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，今天下午五時正式對外營業，過期肉一律由報廢食材業者銷毀。記者趙容萱／攝影
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，今天下午五時正式對外營業，過期肉一律由報廢食材業者銷毀。記者趙容萱／攝影
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，今天下午五時正式對外營業。記者趙容萱／攝影
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，今天下午五時正式對外營業。記者趙容萱／攝影
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，今天下午五時正式對外營業。記者趙容萱／攝影
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，今天下午五時正式對外營業。記者趙容萱／攝影
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，今天下午五時正式對外營業。記者趙容萱／攝影
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，今天下午五時正式對外營業。記者趙容萱／攝影

團隊 食安 食材

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