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遠傳電信iPhone 16系列預購今晚8點開跑！專案價最低0元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
遠傳電信iPhone 16系列預購將於今天（9月13日）晚間8點起於網路門市正式開跑，圖為iPhone 16 Pro。圖／遠傳電信提供
遠傳電信iPhone 16系列預購將於今天（9月13日）晚間8點起於網路門市正式開跑，圖為iPhone 16 Pro。圖／遠傳電信提供

遠傳電信iPhone 16系列預購將於今天（9月13日）晚間8點起於網路門市正式開跑，全新iPhone 16搭配遠傳超值資費方案，專案價最低0元起，透過遠傳網路門市完成預購，不僅免排隊，總回饋幅度最高近萬元；現在至全台門市預約登記，舊換新指定機款還可最高可折近33,000元。另透過遠傳friDay購物入手空機，也享最高16%優惠，新機數量有限，想搶先入手記得要訂好鬧鐘準時開搶。

搭配遠傳心5G指定飆網方案，iPhone 16（128GB）專案價最低0元起，螢幕升級不加價的iPhone 16 Pro Max專案價也萬元有找。

除超值專案價，遠傳也推出網路門市限定預購加碼優惠，包含完成預購就送價值千元遠傳幣獨家預購好禮、使用「悠遊付」結帳滿額加贈1,500元現金回饋券（限量）、刷遠傳friDay聯名卡最高享8%回饋，回饋幅度達4,300元，加上遠傳VIP最高再折5,000元，總回饋幅度合計最高近萬元。

除上述好康，遠傳還加送果粉全方位數位服務，包含遠傳friDay影音影劇暢看2個月、遠傳守護網旗下防駭心守護服務3個月免月租、遠傳再限量提供登錄Netflix 8.8折等多元優惠。

遠傳friDay購物也將自今晚8點起推出限時預購活動，只要完成預購，保證9月30日前出貨，買就送「果粉充充」充電配件大禮包（市價2,780元），連同悠遊付滿額送最高2,500元禮包、刷遠傳firDay聯名卡最高享8%回饋等好康，最高可賺16%回饋，此外再享天天抽iPhone 16＋黃金幣。

已截止的「iPhone 16最愛機款快閃調查」，在短短24小時內創下驚人填答量，熱度相較於去年同期成長超過7成，顯見iPhone 16深受果粉的矚目。遠傳電信將於9月20日開賣當天中午宣布iPhone 16抽獎幸運得主。

而根據調查結果，頂規機種iPhone 16 Pro系列最受果粉歡迎，合計超過85%果粉指名，其中iPhone 16 Pro MAX占44％，iPhone 16 Pro占41%。今年新推出的「沙漠色鈦金屬」配色，獲得超過半數果粉指名，比例高達53%，其次則是經典的「白色鈦金屬」，占19%；iPhone 16系列也以新色「湛海藍」最受歡迎，指名比例達32%，其次是經典「白色」，占20%。

●附註：詳細優惠活動內容以官網公告為準。

遠傳電信iPhone 16系列預購將於今天（9月13日）晚間8點起於網路門市正式開跑，推出網路門市限定預購加碼優惠。圖／遠傳電信提供
遠傳電信iPhone 16系列預購將於今天（9月13日）晚間8點起於網路門市正式開跑，推出網路門市限定預購加碼優惠。圖／遠傳電信提供

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