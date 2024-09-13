快訊

14縣市有感！ 下午12時59分花蓮外海規模4.8地震 最大震度4級

天降「百公斤工具箱」！黃偉哲座車國道撞上掉落物 車頭毀了

PLG／呂政儒媒體日現身道歉還原真相 闢謠酒店狂歡願受懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電信「iPhone 16首賣會」首次北、中、高三地同步舉辦！9/16開放線上登記

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
中華電信今天（9月13日）宣布「iPhone 16新機首賣會」將在9月20日首次同步於台北東區服務中心、南台中服務中心、高雄至聖服務中心三間門市舉辦。圖／翻攝自Apple官網
中華電信今天（9月13日）宣布「iPhone 16新機首賣會」將在9月20日首次同步於台北東區服務中心、南台中服務中心、高雄至聖服務中心三間門市舉辦。圖／翻攝自Apple官網

中華電信今天（9月13日）宣布「iPhone 16新機首賣會」將在9月20日星期五首次於北、中、高三地同步辦理，於台北東區服務中心、南台中服務中心、高雄至聖服務中心三間門市舉辦首賣會活動。為體恤果粉排隊辛苦，中華電信本次首賣會活動首創以數位化「線上登記」方式邀請果粉蒞臨共襄盛舉，只要於活動期間完成線上登記，中華電信將抽出各場次60名幸運果粉（共180名）參與首賣會活動，當天報到成功即可獲得iPhone 16新機3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格。線上登記網址為 https://pdpn.cht.com.tw/apple/iphone2024-sale/index.html。

中華電信「iPhone 16 新機首賣會」線上登記活動，將於9月16日上午10點起開放登記至下午2點截止，並於各場次抽出60名幸運中籤者（共180名）參與首賣會活動。中華電信後續將以簡訊及客服專人通知，提醒幸運果粉需於9月20日上午6點至7點憑簡訊與登記之身分證號件至選定門市實名報到，即可獲3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格，報到序號亦即為首賣會購機序號。

凡持購物金優惠券於12月15日前至中華電信門市購買iPhone 16新機任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機資費方案任何租期，即可享有2,000元購機折價與1,000點Hami Point點數。

●「中華電信 iPhone 16新機首賣會」地點：

台北首賣會：台北東區服務中心（台北市信義區松仁路130號）

台中首賣會：南台中服務中心 (台中市西區市府路37號)

高雄首賣會：高雄至聖服務中心（高雄市左營區至聖路200號)

附註：上述三間門市因舉辦首賣會活動，9月20日正式營業時間依門市公告為準。

東區 身分證

延伸閱讀

台灣大哥大今晚8點開放預購iPhone 16系列！舊換新最高折32000元

華為三折機強過iPhone 16？Joeman列「三缺點」認：不會想買

iPhone 16標配WiFi 7 法人估有助穩懋等供應鏈

台積、大立光 四檔搶鏡

相關新聞

遠傳電信iPhone 16系列預購今晚8點開跑！專案價最低0元起

遠傳電信iPhone 16系列預購將於今天（9月13日）晚間8點起於網路門市正式開跑，全新iPhone 16搭配遠傳超值...

中華電信「iPhone 16首賣會」首次北、中、高三地同步舉辦！9/16開放線上登記

中華電信今天（9月13日）宣布「iPhone 16新機首賣會」將在9月20日星期五首次於北、中、高三地同步辦理，於台北東...

台灣大哥大今晚8點開放預購iPhone 16系列！舊換新最高折32000元

台灣大哥大今天（9月13日）晚上8點正式開放預購iPhone 16系列共4款新機，申辦指定專案月租1,599元、合約期4...

國旅 CP 值不高？整體評價61.2 住房貴、物價高、品質差

國人瘋出國，不少民眾認為國旅cp值不高，因而寧願選擇出國旅遊。根據1111人力銀行13日發布的最新調查顯示，整體而言上班...

國旅住宿費用過高 上班族認為雙人房合理價2,867元

國旅慘兮兮，飯店住宿房價過高是關鍵。根據1111人力銀行13日發布的「上班族旅遊心聲調查」顯示，上班族普遍認為國內住宿雙...

軒尼詩X.O攜手星級甜點主廚 限時打造極致風味饗宴

享譽全球的頂級干邑品牌軒尼詩，攜手米其林三星餐廳 JL Studio 前甜點主廚韓慧婷（Una）所創立的甜點餐廳「UNA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。