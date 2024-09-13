中華電信「iPhone 16首賣會」首次北、中、高三地同步舉辦！9/16開放線上登記

中華電信今天（9月13日）宣布「iPhone 16新機首賣會」將在9月20日星期五首次於北、中、高三地同步辦理，於台北東區服務中心、南台中服務中心、高雄至聖服務中心三間門市舉辦首賣會活動。為體恤果粉排隊辛苦，中華電信本次首賣會活動首創以數位化「線上登記」方式邀請果粉蒞臨共襄盛舉，只要於活動期間完成線上登記，中華電信將抽出各場次60名幸運果粉（共180名）參與首賣會活動，當天報到成功即可獲得iPhone 16新機3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格。線上登記網址為 https://pdpn.cht.com.tw/apple/iphone2024-sale/index.html。

中華電信「iPhone 16 新機首賣會」線上登記活動，將於9月16日上午10點起開放登記至下午2點截止，並於各場次抽出60名幸運中籤者（共180名）參與首賣會活動。中華電信後續將以簡訊及客服專人通知，提醒幸運果粉需於9月20日上午6點至7點憑簡訊與登記之身分證號件至選定門市實名報到，即可獲3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格，報到序號亦即為首賣會購機序號。

凡持購物金優惠券於12月15日前至中華電信門市購買iPhone 16新機任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機資費方案任何租期，即可享有2,000元購機折價與1,000點Hami Point點數。

●「中華電信 iPhone 16新機首賣會」地點：

台北首賣會：台北東區服務中心（台北市信義區松仁路130號）

台中首賣會：南台中服務中心 (台中市西區市府路37號)

高雄首賣會：高雄至聖服務中心（高雄市左營區至聖路200號)

附註：上述三間門市因舉辦首賣會活動，9月20日正式營業時間依門市公告為準。