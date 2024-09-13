台灣大哥大今晚8點開放預購iPhone 16系列！舊換新最高折32000元

台灣大哥大今天（9月13日）晚上8點正式開放預購iPhone 16系列共4款新機，申辦指定專案月租1,599元、合約期48個月，即可0元帶走iPhone 16（128GB），預購贈最高3,000元mo幣，在myfone網路門市申辦再加碼送最高1,000元mo幣，等於最多可獲得4,000元mo幣。VIP用戶續約購機最高折5,000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，限時升級「我的VIP」，月租費升轉續約還可獲最高2,000元 mo幣。同時推出舊機換新機優惠最高折32,000元，若申辦指定月租1,399元專案、約期30個月以上，回收舊機換購iPhone 16加碼折2,000元；於myfone網路門市舊機回收並預購空機，可享回收金10%、iPhone 16特別加碼等限量優惠，總計最高享4,310元myfone online電子禮券回饋。

每年新iPhone上市掀起換機潮，帶動舊機回收增加。根據內部數據顯示，台灣大哥大去年9月iPhone 15上市到年底累積舊換新的數量，相較前年同期，舊機回收數量成長近3倍，顯示iPhone掀起的換機潮愈加熱絡。

隨著今年iPhone 16迎來眾多規格升級與AI個人化體驗，預期帶動果粉換機意願，加上今年台灣大哥大舊換新享最高折32,000元，預期今年iPhone 16創造的舊機回收數量，將較去年同期再次成長。台灣大哥大推動循環經濟，2008年開始展開第一階段廢手機回收，2015年啟動進階版手機回收模式舊機換新機，至今已累積回收約36萬支廢舊手機，更從2022年起推動公益計畫，募集二手手機、平板捐贈偏鄉弱勢孩童，縮短數位落差，致力以數位核心賦能響應永續。

台灣大哥大不僅鼓勵用戶響應循環經濟，更致力推動綠能倡議，今年8月啟動第八屆「種福電」計畫，將在受贈團體「財團法人博幼社會福利基金會」位於南投埔里的總部暨課輔中心屋頂上，建置116片太陽能板（48.14 kWp），預估未來20年可發電115萬度，減碳637公噸，綠電收益共601萬元。本計畫倡議募款330萬元，台灣大哥大拋磚引玉，率先捐出100萬元並加購等量綠電115萬度，截至今日，距離募款目標金額尚有46%，即日起加碼抽獎活動，只要捐款1,000元以上，就有機會抽iPhone 16（256GB）。