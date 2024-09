AFS「旅行人格測驗」揭示旅人類型 快來打卡！夢幻快閃店時髦登場

AFS推出旅遊時尚好物「AFS Comfort On The Go 三用雲朵頸枕」,超萌的雲朵外型和實用功能超吸眼球!最新線下快閃店「AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店」時髦登場,AFS團隊設計的Acer巴塞隆納行李箱、胖胖箱以及新品雲朵頸枕將一同亮相,期待為到訪的旅人們帶來最Chill的旅遊氛圍,同場加映AFS「你是哪種雲朵人?」線上測驗,等你來測出專屬旅行人格, 點我測驗 。

AFS Comfort On The Go 三用雲朵頸枕,外型如雲朵般柔軟,顏色選用療癒的裸粉色、天空藍和松石綠,結合高品質竹纖維布料Cell Solution® CLIMA控溫棉,具有智能溫度調節功能,外出旅遊或辦公室小憩都好用,展開可用作棉被、頸枕或抱枕,重量輕巧,可掛於行李箱上,攜帶上非常方便輕巧,是值得入手的出遊好夥伴。

AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店活動,自即日起至2024/10/13(日)止,現場將可體驗Acer行李箱及新品AFS三用雲朵頸枕。圖 / AFS集結科技與生活美好選物提供

前身為Acer Apparel,正式更名Acer Fashion (簡稱:AFS),以Adavanced創新、Freedom 無拘、Sustainablity 永續為品牌核心,2024年7月以新概念「集結科技與生活美好選物」正式登場,帶來以旅遊為主題的線下快閃活動。AFS與Local Local咖啡再地合作,現場不僅能夠體驗Acer行李箱及AFS三用雲朵頸枕等..旅行必備好物,透過線上測驗「你是哪種雲朵人?」發掘專屬旅人類型,在店內還可以體驗配對旅行人格的專屬飲品,無論你是熱愛探索的冒險家,還是偏好悠閒的隨性家,只要來到「AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店」,都能沈浸在輕鬆愜意的氛圍,暢想下一段旅行的美好時光。

快閃店活動期間於現場消費還可參加抽獎活動,有機會帶走市價 $13,000 的 Acer機長行李箱。圖 / AFS集結科技與生活美好選物提供

詳細活動資訊:

快閃店主題名稱:AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店

活動時間:即日起 - 2024/10/13

活動地點: Local Local 咖啡再地 (231新北市新店區民權路42巷18號)

AFS官方網站: https://www.afs-lifestyle.com/

AFS Facebook: https://www.facebook.com/acer.fashion