AFS「旅行人格測驗」揭示旅人類型 快來打卡！夢幻快閃店時髦登場
AFS推出旅遊時尚好物「AFS Comfort On The Go 三用雲朵頸枕」，超萌的雲朵外型和實用功能超吸眼球！最新線下快閃店「AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店」時髦登場，AFS團隊設計的Acer巴塞隆納行李箱、胖胖箱以及新品雲朵頸枕將一同亮相，期待為到訪的旅人們帶來最Chill的旅遊氛圍，同場加映AFS「你是哪種雲朵人？」線上測驗，等你來測出專屬旅行人格，點我測驗。
AFS Comfort On The Go 三用雲朵頸枕，外型如雲朵般柔軟，顏色選用療癒的裸粉色、天空藍和松石綠，結合高品質竹纖維布料Cell Solution® CLIMA控溫棉，具有智能溫度調節功能，外出旅遊或辦公室小憩都好用，展開可用作棉被、頸枕或抱枕，重量輕巧，可掛於行李箱上，攜帶上非常方便輕巧，是值得入手的出遊好夥伴。
前身為Acer Apparel，正式更名Acer Fashion (簡稱：AFS)，以Adavanced創新、Freedom 無拘、Sustainablity 永續為品牌核心，2024年7月以新概念「集結科技與生活美好選物」正式登場，帶來以旅遊為主題的線下快閃活動。AFS與Local Local咖啡再地合作，現場不僅能夠體驗Acer行李箱及AFS三用雲朵頸枕等..旅行必備好物，透過線上測驗「你是哪種雲朵人？」發掘專屬旅人類型，在店內還可以體驗配對旅行人格的專屬飲品，無論你是熱愛探索的冒險家，還是偏好悠閒的隨性家，只要來到「AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店」，都能沈浸在輕鬆愜意的氛圍，暢想下一段旅行的美好時光。
詳細活動資訊：
快閃店主題名稱：AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店
活動時間：即日起 - 2024/10/13
活動地點： Local Local 咖啡再地 （231新北市新店區民權路42巷18號）
AFS官方網站：https://www.afs-lifestyle.com/
AFS Facebook：https://www.facebook.com/acer.fashion
AFS Instagram：https://www.instagram.com/acer.afs/
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