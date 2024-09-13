快訊

回擊中信金 台新金今天再發出4大聲明

AFS「旅行人格測驗」揭示旅人類型 快來打卡！夢幻快閃店時髦登場

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
AFS「你是哪種雲朵人？」線上測驗，發掘專屬旅人類型。Local Local 咖啡再地現場還可以體驗配對旅行人格的專屬飲品。圖 / AFS集結科技與生活美好選物提供
AFS「你是哪種雲朵人？」線上測驗，發掘專屬旅人類型。Local Local 咖啡再地現場還可以體驗配對旅行人格的專屬飲品。圖 / AFS集結科技與生活美好選物提供

AFS推出旅遊時尚好物「AFS Comfort On The Go 三用雲朵頸枕」，超萌的雲朵外型和實用功能超吸眼球！最新線下快閃店「AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店」時髦登場，AFS團隊設計的Acer巴塞隆納行李箱、胖胖箱以及新品雲朵頸枕將一同亮相，期待為到訪的旅人們帶來最Chill的旅遊氛圍，同場加映AFS「你是哪種雲朵人？」線上測驗，等你來測出專屬旅行人格，點我測驗

AFS Comfort On The Go 三用雲朵頸枕，外型如雲朵般柔軟，顏色選用療癒的裸粉色、天空藍和松石綠，結合高品質竹纖維布料Cell Solution® CLIMA控溫棉，具有智能溫度調節功能，外出旅遊或辦公室小憩都好用，展開可用作棉被、頸枕或抱枕，重量輕巧，可掛於行李箱上，攜帶上非常方便輕巧，是值得入手的出遊好夥伴。

AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店活動，自即日起至2024/10/13(日)止，現場將可體驗Acer行李箱及新品AFS三用雲朵頸枕。圖 / AFS集結科技與生活美好選物提供
AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店活動，自即日起至2024/10/13(日)止，現場將可體驗Acer行李箱及新品AFS三用雲朵頸枕。圖 / AFS集結科技與生活美好選物提供

前身為Acer Apparel，正式更名Acer Fashion (簡稱：AFS)，以Adavanced創新、Freedom 無拘、Sustainablity 永續為品牌核心，2024年7月以新概念「集結科技與生活美好選物」正式登場，帶來以旅遊為主題的線下快閃活動。AFS與Local Local咖啡再地合作，現場不僅能夠體驗Acer行李箱及AFS三用雲朵頸枕等..旅行必備好物，透過線上測驗「你是哪種雲朵人？」發掘專屬旅人類型，在店內還可以體驗配對旅行人格的專屬飲品，無論你是熱愛探索的冒險家，還是偏好悠閒的隨性家，只要來到「AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店」，都能沈浸在輕鬆愜意的氛圍，暢想下一段旅行的美好時光。

快閃店活動期間於現場消費還可參加抽獎活動，有機會帶走市價 $13,000 的 Acer機長行李箱。圖 / AFS集結科技與生活美好選物提供
快閃店活動期間於現場消費還可參加抽獎活動，有機會帶走市價 $13,000 的 Acer機長行李箱。圖 / AFS集結科技與生活美好選物提供

詳細活動資訊：

快閃店主題名稱：AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店

活動時間：即日起 - 2024/10/13

活動地點： Local Local 咖啡再地　（231新北市新店區民權路42巷18號）

AFS官方網站：https://www.afs-lifestyle.com/

AFS Facebook：https://www.facebook.com/acer.fashion

AFS Instagram：https://www.instagram.com/acer.afs/

咖啡 快閃 行李箱

延伸閱讀

星巴克買一送一！ 5大好康快嚐鮮「冰搖鹹楓糖系列」 連2天「第二杯半價」、限量「杯緣子」滿額贈

星巴克買一送一！ 5大好康快嚐鮮「冰搖鹹楓糖系列」 連2天「第二杯半價」、限量「杯緣子」滿額贈

全台最美希臘風「蓋婭莊園」免費入園！符合「兩條件」秒飛歐洲 變身女神打卡「夢幻許願池」到月底

全台最美希臘風「蓋婭莊園」免費入園！符合「兩條件」秒飛歐洲 變身女神打卡「夢幻許願池」到月底

相關新聞

「和牛EMPEROR」重出江湖？台新業主接手：今正式營業

台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」今年4月遭前員工踢爆使用過期牛肉，遭重罰144萬元、勒令停業，並移送法辦。今傳...

皇家禮炮攜手設計新銳 打造「21年新奢時尚系列第3代」

皇家禮炮致力於將威士忌頂級調和工藝與新奢時尚美學帶入日常生活，過去兩度攜手英國時裝設計鬼才Richard Quinn，打...

AFS「旅行人格測驗」揭示旅人類型 快來打卡！夢幻快閃店時髦登場

AFS推出旅遊時尚好物「AFS Comfort On The Go 三用雲朵頸枕」，超萌的雲朵外型和實用功能超吸眼球！最新線下快閃店「AFS x Local Local 咖啡再地 旅行雲朵快閃店」時髦登場，AFS團隊設計的Acer巴塞隆納行李箱、胖胖箱以及新品雲朵頸枕將一同亮相，期待為到訪的旅人們帶來最Chill的旅遊氛圍，同場加映AFS「你是哪種雲朵人？」線上測驗，等你來測出專屬旅行人格，點我測驗。

Jannik Sinner美網奪冠 勞力士腕表成風格幸運物

隨著勞力士代言人費德勒退出網壇，連帶不少新生代小將也逐漸嶄露頭角，像是今年才在澳洲網球公開賽奪冠的義大利好手、勞力士（R...

明月知我心 朗格、海瑞溫斯頓月相表詩意傳情

月亮的存在提醒著我們無常、稍縱即逝，更有變化萬千的隱喻之美。中秋節將至，包含Grand Seiko、海瑞溫斯頓（Harr...

Bottega Veneta推全新Liberta包 黃銅勾釦曬自由

自由的滋味看似平淡，卻是需要爭取、奮鬥、掙扎後才能感受到的珍貴甜美。義大利時尚品牌Bottega Veneta推出202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。