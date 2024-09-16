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ANDEN HUD攜手三麗鷗酷洛米！免費中秋LINE貼圖限時下載
好內著決定好心情！隨著中秋佳節將至，年產百萬件MIT內著品牌ANDEN HUD推出超溫馨『ANDEN醬與玉兔日常』免費LINE貼圖，共16款。此次貼圖結合中秋祝福及每日必傳用語，全面升級LINE對話樂趣。即日起至10月10日止，只要加入ANDEN HUD官方Line好友，即可免費下載貼圖、享加碼80元購物金！
ANDEN HUD表示，中秋節將至，希望透過貼圖，粉絲們能和親友們傳遞祝福，所以貼圖中少不了『中秋節快樂』等應景祝福語。ANDEN醬與好友玉兔奔月，及月餅柚子的意象充滿濃厚的中秋氣息，增添LINE互動對話樂趣。值得一提的是，為了讓更多台灣民眾可以體驗真正MIT內著商品，這次也前所未有加碼贈送$80購物金，讓消費者可以帶給私密最舒適的體驗！
不僅如此，ANDEN HUD攜手三麗鷗，推出限量21款的酷洛米授權系列，萌翻你的居家內著！從內到外都散發著酷炫與可愛兼具的設計風格，這個系列不僅讓你時尚舒適度滿分，還有機會獲得限量版KUROMI明星商品為贈品。喜愛酷洛米的粉絲千萬不要錯過！
為了回饋消費者的長期支持，ANDEN HUD 即將舉辦大型抽獎活動，最高可贏得萬元大獎！想要參加的朋友們記得關注 ANDEN HUD官方LINE賬號，以免錯過最新消息！
欲知更多詳情，請上「ANDEN HUD」LINE官方好友查詢。
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