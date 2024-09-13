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被棄單「1100盒蛋黃酥」還要揹黑鍋！ 台南烘焙坊「小丞事」怒PO對話紀錄

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「小丞事」遭棄單1100盒蛋黃酥反背黑鍋 台南烘焙名店怒發聲明

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南烘焙名店「小丞事」傳遭團購主棄單1100盒蛋黃酥風波，聲明「因為這個涉及到小丞事的商譽，不排除用法律途徑維護小丞事的權益」。圖／取自「小丞事」烘焙坊
台南烘焙名店「小丞事」傳遭團購主棄單1100盒蛋黃酥風波，聲明「因為這個涉及到小丞事的商譽，不排除用法律途徑維護小丞事的權益」。圖／取自「小丞事」烘焙坊

中秋節將屆，月餅、蛋黃酥更是家家戶戶必備賞月糕點，近日傳有團購主向台南烘焙名店「小丞事」訂了1100盒蛋黃酥，共約70萬元，但未付3萬元訂金而棄單，未料，團購主卻向其他消費者聲稱，名店數量不夠，所以把訂單取消，店家得知後認已涉及商譽，不排除提告。

小丞事老闆在臉書聲明指出，近日發生了一些事情，他想有必要在這裡公開澄清一下。他說，8月初某團購和他們下訂1100盒的菠蘿蛋黃酥禮盒。8月7日請對方再5天內先付訂金，8月底前尾款結清才算訂單成立。

老闆表示，對方從8月中就說忙碌會晚一點匯，直到8月24日詢問時，一直告知人在國外不方便匯款，所以訂單確定已取消，此訂單也不成立（對方也有確實回覆），「被取消1100盒，當下也真的非常無言」。

老闆指出，本想說這件事情就到此落幕，但這幾天卻發現這個團購主，出貨前夕才告知幫她揪團的團媽，說是「小丞事」覺得他的數量不夠，所以把訂單取消，並且跟這些團媽收了貨款；為此我們會放上所有的對話內容，請跟她配合的團媽仔細看看。「因為這個涉及到小丞事的商譽，不排除用法律途徑維護小丞事的權益」。

團購主 老闆 蛋黃酥

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