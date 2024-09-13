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國旅 CP 值不高？整體評價61.2 住房貴、物價高、品質差

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國人瘋出國，不少民眾認為國旅cp值不高，因而寧願選擇出國旅遊。根據1111人力銀行今（13）日發布的最新調查顯示，整體而言上班族對於國內旅遊僅給出平均61.2的評價。 圖／1111人力銀行提供
國人瘋出國，不少民眾認為國旅cp值不高，因而寧願選擇出國旅遊。根據1111人力銀行今（13）日發布的最新調查顯示，整體而言上班族對於國內旅遊僅給出平均61.2的評價。 圖／1111人力銀行提供

國人瘋出國，不少民眾認為國旅cp值不高，因而寧願選擇出國旅遊。根據1111人力銀行13日發布的最新調查顯示，整體而言上班族對於國內旅遊僅給出平均61.2的評價。

1111人力銀行表示，本次調查也指出，上班族認為國內旅遊最應該改善的狀況包括：周末/寒暑假房價昂貴79.8%、房價與住宿品質不成正比59.6%、當地物價哄抬/不合常情50.4%、景點塞車/停車問題49.5%、老街/風景區都長得差不多34.8%。

而進一步問到飯店旅館住宿的狀況時，86.2%認為房價偏高，其次則是淡旺季房價落差太大54.1%、退房時間太早42.2%、入住時間太晚39.4%，以及硬體設備不佳33.0%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，國人旅遊習慣的改變，加上重啟兩岸觀光旅遊遙遙無期，以及日幣貶值等因素催化，使得國旅產品處在相對弱勢的位置，建議政府拿出配套辦法，全面改善國旅品質，正視周末寒暑假房價昂貴、住宿品質不成正比、當地物價哄抬/不合常情等沈痾問題，為了重拾遊客信心，振興國內觀光市場，1111人力銀行即將推出「2024百大網紅推薦最愛飯店及民宿票選活動」，號召全台飯店、旅館、民宿業者共同參與，集思廣益行銷台灣之美，讓國旅充滿多樣性及豐富度，展現國際能見度。

上述「揪國旅 救觀光 --上班族旅遊心聲調查」問卷，是1111人力銀行自2024年8月日19日至9月12日，針對1111人力銀行求職會員進行抽樣調查，有效樣本數1,089份，信心水準95%，誤差值為正負2.99個百分點。

人力銀行 房價

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