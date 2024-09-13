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葡萄桑颱風最快下周一生成 粉專：這天起對台灣具威脅及影響
「颱風接力生成中」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，貝碧佳颱風路徑大致底定，周末通過日本琉球後、奔向中國浙江。另一方面，菲律賓東方新的低壓擾動正在醞釀，很快在周末就會成為熱帶低壓，下周一、周二就會成為今年第14號葡萄桑颱風，「這個熱帶系統就必須特別注意了」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，綜合目前預報來看，對台灣具有一定程度的威脅及影響，時間點可能落在下周四到周末期間，但目前變數仍大，仍需幾天時間觀察。
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