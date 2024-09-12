軒尼詩X.O攜手星級甜點主廚 限時打造極致風味饗宴

享譽全球的頂級干邑品牌軒尼詩，攜手米其林三星餐廳 JL Studio 前甜點主廚韓慧婷（Una）所創立的甜點餐廳「UNA-VERSE」，自即日起至9月30日，推出「軒尼詩 X.O X UNA-VERSE味覺之旅」甜點套餐，透過軒尼詩X.O的「花、果、木、辛」四種風味，構築出層次分明的味覺饗宴。套餐包括5道獨家甜點，每人每套2,000元+10%；現場同步提供軒尼詩X.O Pairing，有單杯350元及3杯999元兩種搭配組合。

韓慧婷表示，這次的套餐創作自軒尼詩 X.O的風味元素出發，透過不同的品飲方式所帶給她的風味體驗，5道甜點分別以「果香」、「花香」、「成熟水果」、「木質調」、「辛香」為主軸，對應3種不同軒尼詩 X.O品飲方式，讓甜點與干邑在舌尖上交融匯總出令人意想不到的味覺風景。

首道甜點「夏秋小塔 （Summer Fall Tart）」以軒尼詩 X.O 蜜漬盛夏的鳳梨、晚夏的梨山水蜜桃、初秋的水梨等三種季節水果，下方墊上薄脆塔皮增添口感與香氣，搭配加入3顆冰塊的軒尼詩 X.O，進一步引發出酒液中的水果氣息與香草。

第二道「花叢漫步（ Floral Meadow Stroll）」以新鮮切塊的哈密瓜與sorbet並陳，上方的野薑花泡泡若有似無地帶出幽微的白色花朵香氣，底部以令人會心一笑的爆米香與肉鬆帶來畫龍點睛的鹹感，同樣搭配加入3顆冰塊的軒尼詩 X.O，凸顯出酒液中輕盈的淡淡花香。

緊接著登場的「果釀饗宴 （Fruit Infusion Feast）」，於甘早蛋白霜中加入陳皮梅以及用陳皮及羅勒做成的慕斯，上面放上柳橙風味的X.O 冰淇淋，以覆盆莓及櫻桃做成的醬汁，搭配加入一顆大冰球品飲的軒尼詩 X.O，進一步強化了酒液中的陳熟水果風情，更透過陳皮的加入，凝鍊出深沈的時間感，滋味妙不可言。

接下來的兩道甜點，都是搭配以純飲方式品飲的軒尼詩 X.O。「沉木質選 （Wooden Selection）」以巧克力蛋糕、拌了黑胡椒的香蕉丁與帶著烤馬鈴薯皮氣味及加入X.O的冰淇淋，搭配上附有黑胡椒粒的巧克力脆片，展現軒尼詩 X.O酒質中迷人的木質調氣息。最後一道「辛香醇厚（ Spiced Richness）」在X.O烤布蕾上方放上帶著優雅茶韻的鐵觀音奶茶冰淇淋，旁邊襯托著蜂巢脆餅，上面再放上炸過的薑絲跟蘋果絲，在跳耀的辛香風味間，展現出軒尼詩 X.O的優雅與醇厚。