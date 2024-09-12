新天地旗下樂葵法式鐵板燒推秋季新菜 明年Q1進駐高雄

迎戰無菜單高價鐵板燒熱潮，新天地（8940）餐飲集團旗下「樂葵法式鐵板燒」，12日宣布推出秋季新菜，A5和牛、南非活鮑、加勒比海龍蝦、北海道M級干貝等七大夢幻食材一網打盡，明年第1季進駐港都高雄市場，預期將重新劃分高價鐵板燒的市場版圖。

近年來訴求無菜單高價鐵板燒風起雲湧，這股熱潮最近也延燒至大台中。「初魚鐵板燒」今年在七期誠品480開出二店，樂多多集團旗下無菜單鐵板燒品牌「明水然.樂」，也宣布將在9月底進駐大魯閣新時代購物中心。

而發源台中新天地餐飲集團旗下「樂葵法式鐵板燒」，在崇德商圈及七期商圈已開出兩店，一場無菜單高價鐵板燒的卡位大戰即將在大台中引爆。

「樂葵法式鐵板燒」副總經理林國威指出。近年「初魚鐵板燒」的崛起，商業模式被後繼業者廣泛泡製，形成市場出現許多「小初魚」、「類初魚」的日式鐵板料理亭小店。

「Le Goût樂葵法式鐵板燒」除了發揮新天地餐飲集團高檔食材的採購優勢，將A5和牛、南非活鮑、加勒比海龍蝦、北海道M級干貝、瀨戶內海生蠔、大西洋深海比目魚、宜蘭櫻桃鴨胸等七大夢幻食材一網打盡。

更秉持打造頂級宴會廳的手筆，斥資3,000萬元建構極致奢華用餐空間，除了富麗堂皇的用餐空間及大理石桌面，更耗資數百萬元訂製吊燈，呈現五星級飯店質感與當代法式時尚的用餐氛圍，在一片日式料理亭洪流中，樹立鮮明的品牌印象，

入秋時節，田野與大海共同譜出豐饒的秋收樂章，「Le Goût樂葵法式鐵板燒」全新推出秋季菜單，不僅保留日本A5和牛、南非活鮑、瀨戶內海生蠔、加勒比海龍蝦及櫻桃鴨胸等夢幻食材，還引入大西洋深海大比目魚、台南將軍手工烏魚子、南瓜及秋栗等象徵秋日的饒富風味食材。

搭配主廚精心研發醬汁，濃郁豐滿中透出細膩且多層次的韻味，五道新菜呈現秋天金黃燦爛的五感體驗，期待以秋季富饒的盛宴，迎戰新加入市場的競爭者。

「北海道干貝金沙南瓜湯」則採用法式濃湯基底，結合蛤蜊和雞骨的濃郁精華，炙燒干貝的香脆與南瓜慕斯的細緻甜美，點綴上杏仁片的酥脆，層次豐富，香氣四溢，將秋天的滋味一勺濃縮。

「豆酥比目魚佐味噌豆乳醬」巧妙運用多種豆類食材的風味變化，搭配法式技法，將味噌豆奶醬汁調製得細膩柔滑，使用深海無污染的格陵蘭大比目魚，魚皮酥香肉質入口即化，油脂豐富，為這道菜注入了秋日的豐收氣息。

烏魚子這一大海的珍饈，經過日曬的鹹香，為「烏魚子凱薩沙拉」注入了海洋的清冽風味，再配上帕達諾起司的醇厚，層次豐富，味道悠長。

「加勒比海龍蝦番茄紅咖哩奶油醬」融合了南洋紅咖哩的辛香與奶油的柔滑，搭配海苔粉增添的鮮味，將異國風情與法式料理的細緻完美融合，激盪出獨特的味蕾享受。

林國威表示，整個秋季菜單從湯品到甜點，十道佳餚宛如一幅秋日田園與海岸之間的油畫，將山海的豐盛饋贈融入每一道菜中，讓人沉浸於秋天的自然饗宴中。秋季限定的菜單即日起至11月30日溫情登場，邀請民眾感受秋日的豐收與美好。

另持續多時的餐飲缺工問題依然不見好轉，據人力銀行調查指出，全台餐飲業人力缺口超過20%，「樂葵法式鐵板燒」為因應人力不足，減少每日鐵板台啟用檯數，透過加開時段增加翻桌次數，以最精簡人力提高營收，在暑期餐飲旺季連續三個月營收創新高。