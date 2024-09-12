初魚集團力邀 日本清湯拉麵先驅「210K」首度來台快閃

初魚餐飲集團致力於推廣日本飲食文化、提升飲食體驗，特別邀請日本大阪知名拉麵店「210K」的主廚富士山幸太（Kohta Fujiyama）首度來台，於日前展開為期兩天的快閃客座，為饕客帶來他的招牌清湯拉麵作品「Aqua」，並使用台灣在地食材，轉譯為台灣版本的「Taiwan Aqua」。

「Taiwan Aqua」使用伊比利豬與放山土雞、仿土雞、桂丁雞三種台灣本地雞種熬製湯頭，搭配日本頂級製麵所「棣鄂」細緻且含水量高的玉子麵，讓拉麵呈現清澈鮮美的風味。

有別於傳統的濃厚豚骨湯頭，富士山主廚專注於開發清湯拉麵，追求純粹的肉類精華，他不使用骨頭，僅用肉類熬製，主要使用豬腿肉、腕肉，以及雞腿肉、胸肉來熬製湯頭，讓湯頭的鮮美度與清澈感雙雙提升到極致。雖看似清澈如水，但入口後卻甘醇滑順、香氣馥郁，搭配細緻、延展性出色的玉子麵，充分展現出清湯拉麵的獨特魔力。

富士山主廚未曾正式接受廚藝訓練，全憑努力自學才在競爭激烈的日本拉麵市場佔有一席之地。他20年前自北海道札幌一家湯咖哩店開啟廚藝生涯；之後到大阪經營湯咖哩店「Fuji-yama Kohta 」五年後，毅然轉型以 「210K」 名義重新出發，成為日本清湯拉麵領域的先驅，開創自己的拉麵王國。