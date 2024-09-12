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1994年次送專屬酒！雅室牛排30周年 龍蝦加購限量7折

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
仁愛店限定煙燻經典牛排義大利麵。圖／雅室牛排提供
仁愛店限定煙燻經典牛排義大利麵。圖／雅室牛排提供

台北東區老字號雅室牛排為歡慶開幕30周年，即日起至11月14日止，推出三大優惠，除推出限量龍蝦抱枕娃娃、1994年出生顧客專屬贈酒，仁愛店、大直店、桃園藝文店，每日更推出限量30隻波士頓龍蝦享7折加購優惠。此外，3家店更接力限時推出獨家餐點，每家店20天，邀請舊雨新知前來享受這場為期60天的美食盛宴，套餐售價1880元。

活動期間走訪雅室牛排仁愛店、大直店、桃園藝文店，並點購各店限定主餐，即可享300元加購「雅室限定龍蝦抱枕娃娃」，每店限量30隻，售完為止。點購豪華套餐或分享套餐（商業午餐不適用），並於9月16日至11月14日提前預訂並註記1994年出生者姓名，當日用餐出示證件，即可獲得「雅室相伴久酒」乙支（每一身分證字號僅限領取乙支）。活動期間來店點購一份套餐，加購波士頓龍蝦可享7折優惠，每店每日限量30隻；需提前訂位，並註記或提前告知人員加購數量。

雅室牛排限時獨家餐點首站由今年新開幕的桃園藝文店起跑，即日起至10月5日，主廚曾信義將當年安和創始店顧客必點的絕版經典餐點「醬醪雞排」重新復刻，並加碼推出全新「番茄油燜烤波士頓龍蝦」，令人垂涎欲滴。

第二棒由大直店登場，自10月6日至25日獻上大直店限時獨有的「紅胡椒野莓鴨胸」。選用法國精選鴨胸肉，經過舒肥後再以大火香煎，塗抹紅胡椒以提升香氣，搭配鮮甜的干貝和新鮮淡菜，打造出「山珍海味」的獨特意象。

最後由創始經典老店仁愛圓環店壓軸登場，於10月26日至11月14日期間，由主廚高政皓重新詮釋暢銷名品「經典雅室牛排」，淋上馬告蔥油醬汁，將煙燻牛油與法式乾蔥完美結合，搭配傳統「鯷魚蒜香辣椒義大利麵」，為經典料理注入全新靈魂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

提前預訂並註記1994年出生者姓名，當日用餐出示證件，即可獲得「雅室相伴久酒」乙支。圖／雅室牛排提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
提前預訂並註記1994年出生者姓名，當日用餐出示證件，即可獲得「雅室相伴久酒」乙支。圖／雅室牛排提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
桃園藝文店限定番茄油燜烤龍蝦與醬醪雞排。圖／雅室牛排提供
桃園藝文店限定番茄油燜烤龍蝦與醬醪雞排。圖／雅室牛排提供
雅室牛排30周年龍蝦娃娃。圖／雅室牛排提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雅室牛排30周年龍蝦娃娃。圖／雅室牛排提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大直店限定紅胡椒野莓鴨胸。圖／雅室牛排提供
大直店限定紅胡椒野莓鴨胸。圖／雅室牛排提供

大直 套餐 牛排

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