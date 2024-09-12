Rain站台FENDI新光三越鑽石塔開幕 美胸帥氣亮相

FENDI正式進駐台北精品重點消費戰區的忠孝復興商圈，於台北新光三越鑽石塔Diamond Towers百貨開設台北的首間兩層樓精品店，空間佔地約250平方公尺，展售全系列女裝、皮革製品、配飾、鞋履等。為歡慶開幕，FENDI品牌好友、韓國巨星RAIN（鄭智薰）特地出席今（9月12）日開幕時會。台灣女星謝欣穎、蔡詩芸等人也都齊聚開幕。

睽違台灣五年之久的RAIN，今天穿一身不同深淺的灰色，V領衫露出少許事業線，搭配Fendi與MAD建築事務所聯名的流線型運動鞋，拎Peekaboo Soft小牛皮包。他一下車就熱情與粉絲互動，感覺相當輕鬆，現場尖叫聲不斷，他也一一揮手致意。

謝欣穎一身米色調的洋裝和長靴，她覺得既修身又舒適。她看中今年最新By the Way包，柔軟的包身很適合她偏慵懶的個性。蔡詩芸的黑色連帽洋裝，貼合身形展現姣好身材，她說第一次穿這種小帽子，跟平常的嘻哈款不同、頗不習慣，針織雖然很薄但非常保暖。今年的軟皮革Peekaboo Soft她非常喜歡，容易忘東忘西的她也很推薦新款的Simply Fendi，設計很有90年代風格、很適合休閒穿搭。

FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店整體空間融入品牌的悠久歷史和奢華的現代設計，營造舒適的購物體驗。從外面就可以看到大面落地玻璃窗外牆，整體顯得明亮通透、華麗內部空間一覽無遺，襯托金色金屬天幕，上方並排列有從 FENDI典藏檔案中汲取、對FENDI LOGO重新詮釋的設計元素，旁邊的形象視覺燈箱展示FENDI的最新廣告。

一樓入口處設計有三塊由羅馬FENDI皮草工坊手工製作的皮草飾片FF LOGO掛飾，展現品牌的精湛工藝。店內牆面和地板皆以Arabescato大理石打造，點綴訂製地毯，菱形圖案地毯令人想起著名的羅馬Sampietrini鵝卵石。特殊展示柱則採用FENDI Astuccio經典工藝皮草打造的獨特條紋圖案皮草裝飾。

從商場二樓入口進入店內，首先可見到自古羅馬建築中汲取靈感打造的一系列古典大理石拱門，配以香檳色金屬細節，牆面有同樣飾有金色香檳頂棚，展現優雅奢華氣息。店內設有獨家時尚珠寶吧，擺設FENDI Casa凳子和鏡面桌子。再往內走為鞋履區，義大利玻璃工坊特別訂製的玻璃牆，裝飾羅馬噴泉水波紋，與所展示的精緻鞋履相得益彰。兩側可移動的牆面，能將開放的商品鑑賞區轉換成貴賓專屬鑑賞空間，靈活自如。中間擺設Cristallo Rosa大理石桌子與FENDI Casa傢俱。用Acqua Marina特製湖水綠大理石打造的試衣間，散發出優雅的尊貴氣息和低調奢華感。