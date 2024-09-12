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Rain站台FENDI新光三越鑽石塔開幕 美胸帥氣亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
羅馬精品品牌FENDI於台北新光三越Diamond Towers精品店舉辦盛大開幕派對。圖／FENDI提供
羅馬精品品牌FENDI於台北新光三越Diamond Towers精品店舉辦盛大開幕派對。圖／FENDI提供

FENDI正式進駐台北精品重點消費戰區的忠孝復興商圈，於台北新光三越鑽石塔Diamond Towers百貨開設台北的首間兩層樓精品店，空間佔地約250平方公尺，展售全系列女裝、皮革製品、配飾、鞋履等。為歡慶開幕，FENDI品牌好友、韓國巨星RAIN（鄭智薰）特地出席今（9月12）日開幕時會。台灣女星謝欣穎、蔡詩芸等人也都齊聚開幕。

睽違台灣五年之久的RAIN，今天穿一身不同深淺的灰色，V領衫露出少許事業線，搭配Fendi與MAD建築事務所聯名的流線型運動鞋，拎Peekaboo Soft小牛皮包。他一下車就熱情與粉絲互動，感覺相當輕鬆，現場尖叫聲不斷，他也一一揮手致意。

謝欣穎一身米色調的洋裝和長靴，她覺得既修身又舒適。她看中今年最新By the Way包，柔軟的包身很適合她偏慵懶的個性。蔡詩芸的黑色連帽洋裝，貼合身形展現姣好身材，她說第一次穿這種小帽子，跟平常的嘻哈款不同、頗不習慣，針織雖然很薄但非常保暖。今年的軟皮革Peekaboo Soft她非常喜歡，容易忘東忘西的她也很推薦新款的Simply Fendi，設計很有90年代風格、很適合休閒穿搭。

FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店整體空間融入品牌的悠久歷史和奢華的現代設計，營造舒適的購物體驗。從外面就可以看到大面落地玻璃窗外牆，整體顯得明亮通透、華麗內部空間一覽無遺，襯托金色金屬天幕，上方並排列有從 FENDI典藏檔案中汲取、對FENDI LOGO重新詮釋的設計元素，旁邊的形象視覺燈箱展示FENDI的最新廣告。

一樓入口處設計有三塊由羅馬FENDI皮草工坊手工製作的皮草飾片FF LOGO掛飾，展現品牌的精湛工藝。店內牆面和地板皆以Arabescato大理石打造，點綴訂製地毯，菱形圖案地毯令人想起著名的羅馬Sampietrini鵝卵石。特殊展示柱則採用FENDI Astuccio經典工藝皮草打造的獨特條紋圖案皮草裝飾。

從商場二樓入口進入店內，首先可見到自古羅馬建築中汲取靈感打造的一系列古典大理石拱門，配以香檳色金屬細節，牆面有同樣飾有金色香檳頂棚，展現優雅奢華氣息。店內設有獨家時尚珠寶吧，擺設FENDI Casa凳子和鏡面桌子。再往內走為鞋履區，義大利玻璃工坊特別訂製的玻璃牆，裝飾羅馬噴泉水波紋，與所展示的精緻鞋履相得益彰。兩側可移動的牆面，能將開放的商品鑑賞區轉換成貴賓專屬鑑賞空間，靈活自如。中間擺設Cristallo Rosa大理石桌子與FENDI Casa傢俱。用Acqua Marina特製湖水綠大理石打造的試衣間，散發出優雅的尊貴氣息和低調奢華感。

為慶祝FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店開幕，FENDI也特別推出一款獨家的珍稀鱷魚皮革Peekaboo Soft中型款，定價逾百萬元。

FENDI Selleria縫線工藝By The Way大型款，10萬6,500元。圖／FENDI提供
FENDI Selleria縫線工藝By The Way大型款，10萬6,500元。圖／FENDI提供
羅馬精品品牌FENDI於台北新光三越Diamond Towers精品店舉辦盛大開幕派對。圖／FENDI提供
羅馬精品品牌FENDI於台北新光三越Diamond Towers精品店舉辦盛大開幕派對。圖／FENDI提供
謝欣穎出席FENDI Diamond Towers精品店 開幕酒會。記者吳致碩／攝影
謝欣穎出席FENDI Diamond Towers精品店 開幕酒會。記者吳致碩／攝影
FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店店內空間。圖／FENDI提供
FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店店內空間。圖／FENDI提供
Rain鄭智薰出席FENDI Diamond Tower精品店開幕酒會。記者吳致碩／攝影
Rain鄭智薰出席FENDI Diamond Tower精品店開幕酒會。記者吳致碩／攝影
FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾，20,000元。圖／FENDI提供
FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾，20,000元。圖／FENDI提供
FENDI新光三越Diamond Towers獨家珍稀鱷魚皮革Peekaboo Soft中型款，132萬元。圖／FENDI提供
FENDI新光三越Diamond Towers獨家珍稀鱷魚皮革Peekaboo Soft中型款，132萬元。圖／FENDI提供
以羅馬噴泉水波紋為概念打造的玻璃牆，展示FENDI各款精美鞋履。圖／FENDI提供
以羅馬噴泉水波紋為概念打造的玻璃牆，展示FENDI各款精美鞋履。圖／FENDI提供
謝欣穎出席FENDI Diamond Towers精品店 開幕酒會。記者吳致碩／攝影
謝欣穎出席FENDI Diamond Towers精品店 開幕酒會。記者吳致碩／攝影
蔡詩芸出席FENDI Diamond Towers精品店開幕酒會。記者吳致碩／攝影
蔡詩芸出席FENDI Diamond Towers精品店開幕酒會。記者吳致碩／攝影
蔡詩芸出席FENDI Diamond Towers精品店開幕酒會。記者吳致碩／攝影
蔡詩芸出席FENDI Diamond Towers精品店開幕酒會。記者吳致碩／攝影
FENDI在台北新光三越Diamond Towers開設全新女裝精品店。圖／FENDI提供
FENDI在台北新光三越Diamond Towers開設全新女裝精品店。圖／FENDI提供
Rain鄭智薰出席FENDI Diamond Towers精品店開幕酒會。記者吳致碩／攝影
Rain鄭智薰出席FENDI Diamond Towers精品店開幕酒會。記者吳致碩／攝影

FENDI 羅馬

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