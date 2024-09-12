台中兩百貨公司搶秋節商機 化妝品優惠吸引女性目光

中秋節前，台中市中友百貨、大魯閣新時代購物中心都推出強檔購物優惠，並都鎖定化妝品主打。中友購物節今天拉開序幕，第一波至10月9日止，主力化妝品3.2折起，大魯閣新時代購物中心也推出化妝品滿2千送2百，且累贈無上限，被視為是女性購買化妝品的最佳時機。

中友百貨的主力化妝品除享滿2千元送4百點(價值2百元)回饋，單筆滿8千元還再贈4百點，頂級白金化妝品滿額贈價值近5萬元的掃地機器人，並配合16大銀行推出刷卡滿額贈中友商品禮券，讓好康再加乘。

中友百貨副店長王勝豐說，看好內需市場消費暢旺，22日前還在B、C棟13F推出秋季日本美食展，集結28家日本美食、伴手禮與工藝品，日本職人現場烹調道地美味，不用出國也能享受殿堂級日本美食，且眾多的優惠比出國買還優惠。

大魯閣新時代購物中心昨天起至下個月14日舉辦9周年慶檔期，活動期間全館滿3千送3百，累贈無上限。全館消費滿20萬，加碼送三星Galaxy24手機。

看準彩妝及保養品的買氣，檔期內化妝品滿2千送2百，累贈無上限，單筆滿4千5百元加送1百元、滿1萬5千元加送5百元、滿5萬元加送1千元。館內人氣專櫃資生堂，消費還可獨享單筆消費滿3千加送1百元、滿8千送IP授權帆布袋、滿1萬元送IP授權帆布袋(大)。