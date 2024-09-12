日法融合！大阪拉麵店「抱きしめ鯛」登台 必吃鯛担麵

來自大阪的人氣拉麵店「抱きしめ鯛－鯛担麵專門店」，預計將在10月8日正式登陸台灣，開設首間海外分店。店內主打將日式食材與法式手法融合、並以鯛魚湯底為基礎的創新拉麵，為台灣拉麵愛好者帶來不同風格的拉麵體驗。

自2017年創立的「抱きしめ鯛」，標榜打破拉麵過去的刻板印象，將法式料理與拉麵相互結合，帶來符合女性市場的創新拉麵，在日本高度人氣，並多次獲得媒體報導，目前包括東京、大阪、京都、和歌山等地均有分店，台灣是「抱きしめ鯛」的海外首站，未來預計將再拓展至泰國、菲律賓、歐洲與美國等地。

抱きしめ鯛主廚擁有完整的餐飲履歷，也曾在米其林二星的法式餐廳擔任副料理長，擁有14年的法式料理經驗。店內的麵食與餐點，即是將日法料理巧妙融合之作。招牌的「鯛担麵」，湯底選用愛媛縣出產的真鯛為主角，運用法式湯品技法熬煮，並且添加芝麻醬調和打法，擁有濃郁且豐富的層次，同時再搭配上魚子醬、舒肥叉燒、炸鯛魚片、馬鈴薯絲餅等配料，以及帶有担担麵風格的日式肉燥、季節蔬菜，並以巴薩米克醋提香，每份320元。另有「無湯版本」可以選擇。

除此之外，店內還提供有「蝦沾麵」、「鮭魚冷麵」等不同拉麵品項，各為380、360元。副餐也有異於傳統拉麵店常見的白飯、餃子、唐揚雞，而是供應「奶油松露蝦味拌麵」、「豪華鯛魚丼飯」、「天婦羅」、「叉燒拼盤」等選擇，創造更豐富的組合樂趣。業者也透露，未來也將針對台灣推出限定新產品。

抱きしめ鯛台灣首店位於台北東區商圈，店內提供有30席座位，預計在10月8日正式開幕，並於9月14日起試營運。9月14日至10月14日期間，也將推出「限定冷麵360元」開幕慶祝優惠。

【抱きしめ鯛－鯛担麵專門店（台灣） 】

地址：台北市大安區延吉街108號