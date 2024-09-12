UNIQLO精選五大單品期間限定優惠 這7天通通千元有找

UNIQLO集結高人氣十大好評商品清單，包含最終優惠的夏季明星商品與暢銷人氣早秋新品，自9月13日起至9月19日，推出期間限定優惠，通通千元有找。

9月13日起至9月19日期間限定優惠千元有找包括一年四季都需要、修飾腿型又顯瘦的「女裝直筒牛仔寬褲」售價1,290元、優惠價990元。可單穿、可內搭夏季熱銷的「女裝BRATOP削肩短版背心」售價790元、限定優惠價590元。

長期熱銷LifeWear明星單品，「男女適穿AIRism棉質寬版圓領T恤(五分袖) 」售價590元、素色款及條紋款皆推出490元限定優惠，立挺版型兼具涼爽膚觸，童裝款也同步優惠。

具備防曬機能的「女裝AIRism防曬抗UV網眼連帽外套」、「男裝 DRY-EX快乾防曬連帽外套」售價990元、限定優惠價790元。秋季最百搭的「牛津襯衫」中性剪裁男女都適穿，售價990元、限定優惠價790元。