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UNIQLO精選五大單品期間限定優惠 這7天通通千元有找

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO精選五大單品9/13至9/19推出期間限定優惠，通通千元有找。圖／UNIQLO提供
UNIQLO精選五大單品9/13至9/19推出期間限定優惠，通通千元有找。圖／UNIQLO提供

UNIQLO集結高人氣十大好評商品清單，包含最終優惠的夏季明星商品與暢銷人氣早秋新品，自9月13日起至9月19日，推出期間限定優惠，通通千元有找。

9月13日起至9月19日期間限定優惠千元有找包括一年四季都需要、修飾腿型又顯瘦的「女裝直筒牛仔寬褲」售價1,290元、優惠價990元。可單穿、可內搭夏季熱銷的「女裝BRATOP削肩短版背心」售價790元、限定優惠價590元。

長期熱銷LifeWear明星單品，「男女適穿AIRism棉質寬版圓領T恤(五分袖) 」售價590元、素色款及條紋款皆推出490元限定優惠，立挺版型兼具涼爽膚觸，童裝款也同步優惠。

具備防曬機能的「女裝AIRism防曬抗UV網眼連帽外套」、「男裝 DRY-EX快乾防曬連帽外套」售價990元、限定優惠價790元。秋季最百搭的「牛津襯衫」中性剪裁男女都適穿，售價990元、限定優惠價790元。

直筒牛仔寬褲售價1,290元，限定優惠價990元。圖／UNIQLO提供
直筒牛仔寬褲售價1,290元，限定優惠價990元。圖／UNIQLO提供
牛津襯衫(長袖) 售價990元，限定優惠價790元。圖／UNIQLO提供
牛津襯衫(長袖) 售價990元，限定優惠價790元。圖／UNIQLO提供
BRATOP削肩短版背心(撞色) 售價790元，限定優惠價590元。圖／UNIQLO提供
BRATOP削肩短版背心(撞色) 售價790元，限定優惠價590元。圖／UNIQLO提供
男女適穿AIRism棉質寬版圓領T恤(五分袖) 售價590元，限定優惠價490元。圖／UNIQLO提供
男女適穿AIRism棉質寬版圓領T恤(五分袖) 售價590元，限定優惠價490元。圖／UNIQLO提供

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