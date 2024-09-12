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金世正抵台馬上秀台灣美食 9月13日現身Longchamp派對

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
金世正抵台的機場穿搭，身穿Longchamp 2024秋冬系列黑色和服短外套及同色系短褲，搭配白色麂皮長靴、手持Le Roseau手提包。圖／Longchamp提供
金世正抵台的機場穿搭，身穿Longchamp 2024秋冬系列黑色和服短外套及同色系短褲，搭配白色麂皮長靴、手持Le Roseau手提包。圖／Longchamp提供

Longchamp品牌大使、韓星金世正今日一身黑白LOOK抵達台北，明日9月13日準備現身《Energy By Longchamp瓏驤能量補給站》活動。她抵台第一篇PO文就是台灣美食，在個人IG限動馬上PO出台灣美食喫茶趣的手搖飲與動物造型餅乾寫上「Hi,Taiwan !」

金世正抵台的機場穿搭，身穿Longchamp 2024秋冬系列黑色和服短外套及同色系短褲，腰間繫著印有標誌性奔馬圖案的腰帶，搭配白色麂皮長靴、手持Le Roseau手提包，以黑白配的簡約基調優雅抵台。

她將於9月13日（五）下午18:00現身台北松山文創園區二號倉庫 《Energy By Longchamp瓏驤能量補給站》，與Longchamp 一同揭幕品牌活力派對。

Longchamp品牌大使、韓星金世正今日一身黑白LOOK抵達台北，在IG限動馬上PO出台灣美食。圖／摘自IG、Longchamp提供
Longchamp品牌大使、韓星金世正今日一身黑白LOOK抵達台北，在IG限動馬上PO出台灣美食。圖／摘自IG、Longchamp提供
金世正抵台的機場穿搭，身穿Longchamp 2024秋冬系列黑色和服短外套及同色系短褲，搭配白色麂皮長靴、手持Le Roseau手提包。圖／Longchamp提供
金世正抵台的機場穿搭，身穿Longchamp 2024秋冬系列黑色和服短外套及同色系短褲，搭配白色麂皮長靴、手持Le Roseau手提包。圖／Longchamp提供

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