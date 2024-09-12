好康加碼到中秋！全家便利商店推「4大限時優惠」　FMC天然水、阿奇儂雪糕買1送1

中秋佳節將近，本週末更將迎來家家瘋烤肉的「全民大烤」熱潮，全家便利商店整理中秋佳節4大優惠指南，包含本周末優惠「康康五」加碼延長5天，不僅從9月13日至9月17日一路好康到中秋，FamiCollection天然水、菊花涼茶、阿奇儂雪糕等指定夯品可享同品項買1送1，於店內消費滿688元再加送廚房紙巾兌換券；「全家」APP「隨買跨店取」限量加碼同慶中秋，9月14日至9月17日，Let’s Café、私品茶搖搖茶吧等明星商品最低61折起；9月16日還有「全家」Let’s Café周一單品日，可享大杯單品咖啡2杯特價119元。

「全家」周末優惠「康康五」9月13日至9月17日連續5天，推出多樣指定商品超值優惠，包含FamiCollection天然水（610ML）、菊花涼茶、阿奇儂✕鮮乳坊聯名白巧戀乳雪糕等多項夯品可享同品項買1送1，，會員APP「隨買跨店取」也可一鍵下單享優惠。

此外，「全家」再推「零用錢放大術」，9月17日前購買「全家」好神保庇卡，每張售價500元，保證獲得550元，張張回饋10%，即買即賺；9月13日至9月17日於「全家」店舖購買指定商品，單筆消費滿688元，再加碼送得意易手抽廚房紙巾兌換券一張（單筆消費不累贈）。

中秋節前夕迎來周末聚會高峰，「全家」APP「隨買跨店取」再加碼，9月14日周六起至9月17日中秋節，Let’s Café、私品茶等明星商品享最低61折起限量優惠。首推Let’s Café中杯單品美式咖啡20杯1,000元、中杯單品拿鐵18杯1,000元等超值組合（每會員限購2組，兌換期限至2025年3月31日）；私品茶則推出55元飲品6杯200元、65元飲品5杯200元等優惠組合（每會員限購2組，兌換期限至10月31日），還可透過「全家」APP轉贈或與親友共享。

全民瘋烤肉同時，「全家」更為消費者貼心準備最強CP食材「匠土司家庭號」優惠，9月14日至9月17日於「全家」店舖購買匠土司家庭號，通通任2件9折；9月17日前於會員APP「兌點趣」專區，使用「全家」Fa點2,000點加購匠土司家庭號，即享半價優惠。

此外，9月16日「全家」Let’s Café周一單品日，推出單品咖啡大杯2杯119元超值特價（美式咖啡、拿鐵任選，限同品項），「全家」APP「隨買跨店取」同步販售（每會員限購2組，兌換期限至10月31日），為周一上班加油打氣。