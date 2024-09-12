致敬大文豪珍奧斯汀 Montblanc書寫工具再現文學感動

18世紀英國小說家珍奧斯汀 （Jane Austen）的名著《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）發行於1813年，卻在200年後至今仍炙手可熱，不斷被翻拍成戲劇作品或登上電影大螢幕，足見其在文學、藝文領域的重要成就。萬寶龍推出大文豪系列「向珍奧斯汀致敬」書寫工具，透過四款限量精品，向一代文學家致意，也重新書寫、見證珍奧斯丁的生平亮點，傳頌文學感動。

四款書寫工具「限量款」、「限量款1813」、「限量款97」與「限量款8」分別聚焦於鄉間、莊園、旅行和舞會四個主題，其中三款的筆蓋頂部刻有By A Lady字樣，是紀念Jane Austen發表首部小說《理性與感性》 時的筆名，同時筆尖，都有著來自攝政時代和維多利亞時代風格的珍奧斯汀肖像剪影，唯妙唯肖。

「限量款」的筆身是從漢普郡風格建築的古典圓柱得到啟發，同時筆蓋圓環飾有花卉圖案和「XLIII」刻字、帶出《傲慢與偏見》第四十三章的重要人物相會劇情；「限量款1813」的1813則是用以記錄《傲慢與偏見》的出版年份是西元1813年，珍貴的角木筆身則出自奧斯汀家中發現的攝政時代與維多利亞時代鋼琴，筆夾的靈感則來自抽繩手袋的束繩；「限量款97」的黃色筆蓋象徵當時馬車的皮革縫線內裝，而筆身外部有著宛如韁繩的裝飾、內側並有馬鬃飛揚的飄逸動態，也象徵在下筆之際、靈感如馬車般奔向遠方，快意書寫。