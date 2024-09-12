限時6天！7-ELEVEN「雪淋霜、思樂冰、酷聖石複合店指定冰淇淋」第2杯半價　「水蜜桃爆爆珠思樂冰」新登場

中秋節是每個人與家人團聚的溫馨時刻，也是與好友共享美食的歡樂節日。雖然今年中秋節（9月17日）沒有連假，但7-ELEVEN已為冰品迷準備好相關優惠，自9月12日至9月17日每天都可至限定門市享「雪淋霜」霜淇淋、思樂冰、酷聖石複合店3OZ冰淇淋及霜淇淋等，通通第2杯半價；另於9月18日起思樂冰、酷聖石複合店還推出創新話題新品，預計將引爆新一波嘗鮮風潮。

9月18日至10月29日7-ELEVEN酷聖石複合店推出「濃！鐵觀音冰淇淋」，以在地手摘原葉鐵觀音為基底，結合黑巧克力脆片，不僅凸顯茶葉的細膩風味，還完美融入可可的香醇回甘，形成甜而不膩的獨特風味。推出期間的每周五、六、日不僅能享3oz冰淇淋任選第2杯半價優惠，即日起至9月30日使用「OPENPOINT行動隨時取」購買霜享券享「雪淋霜」霜淇淋或酷聖石複合店冰品（2oz冰淇淋與酷聖石霜淇淋）任選8件333元。

7-ELEVEN獨家人氣飲品「思樂冰」更於9月18日起在全台約1,500家門市正式推出「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，適用任何口味思樂冰皆可加購。特別推薦搭配9月新品「水蜜桃風味思樂冰」，享有前所未有的視覺與味覺享受，尤其每一顆爆爆珠都充滿鮮榨拉拉山水蜜桃汁，咬下去瞬間濃郁香氣在口中綻放，每一口都充滿清涼和甜美。咀嚼系「拉拉山水蜜桃爆爆珠」限時嘗鮮價15元（原價19元），消費者購買後可自行加入思樂冰中，數量有限，售完為止。

不僅如此，7-ELEVEN響應2024澎湖追風燈光音樂節活動，自即日起至9月27日的每周五於澎湖地區限定門市推出冰品優惠活動，包含「雪淋霜」霜淇淋、思樂冰、酷聖石複合店3OZ冰淇淋等，只要於結帳時出示OPENPOINT會員條碼、或報手機號碼皆可享指定品項買1送1，讓到澎湖遊玩的民眾隨時都能享受清涼體驗。