紐約時裝周／Coach超大手袋可愛又時髦 多賢走上Michael Kors秀台

紐約時裝周期間，Coach於紐約High Line（空中鐵道公園）Spur廣場舉行2025春季時裝秀，執行創意總監Stuart Vevers從新世代觀點出發，對美式時尚的最新詮釋，因此也更強調個人特質與自我表達，像是秀上出現超大尺寸的泰迪熊、愛心、星星以及恐龍形狀造型手袋，可以說是秀上最吸眼球的可愛時髦新單品。另外，Michael Kors 2025春夏系列時裝秀在紐約哈德遜廣場的The Shed藝術中心舉行，更找來全球代言人、女團Twice成員多賢走上伸展台。

Coach皮革單品2025年春季首度亮相的新款手袋為Chain Tabby 26，為Coach經典Tabby手袋的最新風貌，並提供多樣化色彩選擇，金屬環鏈細節靈感，來自經典的特色縫線。春季系列中也有Frame Bag全新多種變化，像是尺寸搶眼誇張的頂部提把款式、以男裝為靈感的手拿公事包、超大型後背包，以及多款運用Coach經典Frame金屬扣框的手袋，本季應用結合在Vevers設計的熱門誇

Stuart Vevers在2025年春季系列的設計觀點，即是透過年輕世代的視角來探索經典款原型單品，因此呈現出派對小禮服元素與滑板、重金屬與新浪潮的街頭休閒氣息混合。美式都會風代表如海軍藍西裝外套、斜紋布長褲和條紋套裝皆加以翻轉重新設計。啟發自60年代的糖果色調連身裙，則採用了極短的裙襬設計。

Michael Kors 2025春夏系列以「地中海式浪漫風格」為主題，Michael Kors將1950年代的浪漫主義與1990年代的簡約美學結合，本季也強調材質的對比與運用，草編手工刺繡與流蘇、手工製作的花卉刺繡面料、奢華蕾絲與光滑的壓皺緞面和棉布，營造出慵懶奢華的質感。曲線優美著重收腰設計、修身的長款連衣裙、柔美裙裝和寬鬆長褲，展現出優雅氣質，並透過大膽的領口設計提升整體時尚感。手袋包款則有手工編織的皮革手提包和水桶包、手工流蘇以及帶有編織手柄的極簡手提包。