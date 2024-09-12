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紐約時裝周／Coach超大手袋可愛又時髦 多賢走上Michael Kors秀台

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Coach 2025春季時裝秀，誇張的造型手袋，是現場可愛時髦的注目單品。圖／Coach提供
Coach 2025春季時裝秀，誇張的造型手袋，是現場可愛時髦的注目單品。圖／Coach提供

紐約時裝周期間，Coach於紐約High Line（空中鐵道公園）Spur廣場舉行2025春季時裝秀，執行創意總監Stuart Vevers從新世代觀點出發，對美式時尚的最新詮釋，因此也更強調個人特質與自我表達，像是秀上出現超大尺寸的泰迪熊、愛心、星星以及恐龍形狀造型手袋，可以說是秀上最吸眼球的可愛時髦新單品。另外，Michael Kors 2025春夏系列時裝秀在紐約哈德遜廣場的The Shed藝術中心舉行，更找來全球代言人、女團Twice成員多賢走上伸展台。

Coach皮革單品2025年春季首度亮相的新款手袋為Chain Tabby 26，為Coach經典Tabby手袋的最新風貌，並提供多樣化色彩選擇，金屬環鏈細節靈感，來自經典的特色縫線。春季系列中也有Frame Bag全新多種變化，像是尺寸搶眼誇張的頂部提把款式、以男裝為靈感的手拿公事包、超大型後背包，以及多款運用Coach經典Frame金屬扣框的手袋，本季應用結合在Vevers設計的熱門誇

Stuart Vevers在2025年春季系列的設計觀點，即是透過年輕世代的視角來探索經典款原型單品，因此呈現出派對小禮服元素與滑板、重金屬與新浪潮的街頭休閒氣息混合。美式都會風代表如海軍藍西裝外套、斜紋布長褲和條紋套裝皆加以翻轉重新設計。啟發自60年代的糖果色調連身裙，則採用了極短的裙襬設計。

Michael Kors 2025春夏系列以「地中海式浪漫風格」為主題，Michael Kors將1950年代的浪漫主義與1990年代的簡約美學結合，本季也強調材質的對比與運用，草編手工刺繡與流蘇、手工製作的花卉刺繡面料、奢華蕾絲與光滑的壓皺緞面和棉布，營造出慵懶奢華的質感。曲線優美著重收腰設計、修身的長款連衣裙、柔美裙裝和寬鬆長褲，展現出優雅氣質，並透過大膽的領口設計提升整體時尚感。手袋包款則有手工編織的皮革手提包和水桶包、手工流蘇以及帶有編織手柄的極簡手提包。

Coach 2025春季時裝秀，誇張的造型手袋，是現場可愛時髦的注目單品。圖／Coach提供
Coach 2025春季時裝秀，誇張的造型手袋，是現場可愛時髦的注目單品。圖／Coach提供
Coach 2025春季時裝秀，誇張的造型手袋，是現場可愛時髦的注目單品。圖／Coach提供
Coach 2025春季時裝秀，誇張的造型手袋，是現場可愛時髦的注目單品。圖／Coach提供
Coach 2025春季時裝秀，誇張的造型手袋，是現場可愛時髦的注目單品。圖／Coach提供
Coach 2025春季時裝秀，誇張的造型手袋，是現場可愛時髦的注目單品。圖／Coach提供
Coach 2025春季時裝街頭風也是其元素之一。圖／Coach提供
Coach 2025春季時裝街頭風也是其元素之一。圖／Coach提供
Coach 2025春季時裝秀啟發自60年代的糖果色調連身裙，採用了極短的裙襬設計。圖／Coach提供
Coach 2025春季時裝秀啟發自60年代的糖果色調連身裙，採用了極短的裙襬設計。圖／Coach提供
Michael Kors 2025春夏系列呈現城市的精緻與度假的慵懶氛圍。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2025春夏系列呈現城市的精緻與度假的慵懶氛圍。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2025春夏系列呈現城市的精緻與度假的慵懶氛圍。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2025春夏系列呈現城市的精緻與度假的慵懶氛圍。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2025春夏系列，領口設計與手工製作的花卉刺繡面料是一大重點。圖／Michael Kors提供
Michael Kors 2025春夏系列，領口設計與手工製作的花卉刺繡面料是一大重點。圖／Michael Kors提供
Michael Kors全球代言人、女團Twice成員多賢走上2025春夏系列發表伸展台。圖／Michael Kors提供
Michael Kors全球代言人、女團Twice成員多賢走上2025春夏系列發表伸展台。圖／Michael Kors提供

Coach 紐約

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