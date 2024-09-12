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Daniel Wong翻玩光影、peter wu秋冬陳柏霖藝文味入鏡

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
peter wu品牌代言人陳柏霖穿梭在「巴黎植物園」、「生物演化館」和「古生物解剖學博物館」等空間，呈現出電影般的藝術氣息。圖／peter wu提供
peter wu品牌代言人陳柏霖穿梭在「巴黎植物園」、「生物演化館」和「古生物解剖學博物館」等空間，呈現出電影般的藝術氣息。圖／peter wu提供

本地的台灣設計師除展現服裝設計的強項，近年也逐漸在不同領域發揮專業，像是為企業設計品牌服裝，又或是跟公部門跨界合作，例如近日便有設計師Daniel Wong與嘉義市政府合作，推出「光織影舞」光影藝術展。

2020年每逢中秋節固定舉辦的「光織影舞」光影藝術展，2024將邁入第五屆舉辦，華裔設計師Daniel Wong便以嘉義市古名「桃城」為靈感來源，跨時空向詩人陶淵明的「桃花源記」致意，並以「逐光月影」為主題、慶祝嘉義市建城320周年。今年活動地點則為「北香湖公園」，結合水色、夜景、多彩，打造出8處光影藝術展區，將從9月14日（六）至9月29日（日）、每晚於北香湖公園展開。

此外旅法的台灣設計師peter wu日前除了邀請陳柏霖成為品牌代言人，近日再發表了2024秋冬系列新品與廣告形象。品牌以法國導演Chris Marker的1962年科幻靜態影像電影《堤》（La Jetée），讓陳柏霖穿梭於「巴黎植物園」（Jardin des Plantes）、「生物演化館」（Grand Galerie de l’Évolution）和「古生物解剖學博物館」等空間，呈現出法式、詩意的生活風格。

本季量點單品之一的26 chaise拉鍊夾克採取了連肩設計，讓整體剪裁更為輕快、舒適；新的水洗單寧系列則僅使用靛藍紗線的原料單寧布，經石洗處理、最終呈現獨特的水洗藍。此外出現在長褲或翻領短夾克的科技斜紋布則運用了常見的大地色系卡其色，一如peter wu所強調的簡約、清新俐落，不隨季節變化而過時，展現恆常雋永的日常時尚。

今年第五屆的「光織影舞」光影藝術展邀請到華人設計師Daniel Wong策展，將「北香湖公園」打造了8個大型光影裝置，將於近日開展。圖／Daniel Wong提供
今年第五屆的「光織影舞」光影藝術展邀請到華人設計師Daniel Wong策展，將「北香湖公園」打造了8個大型光影裝置，將於近日開展。圖／Daniel Wong提供
peter wu近日發表了2024秋冬系列新品與廣告形象，以法國導演Chris Marker的1962年科幻靜態影像電影《堤》（La Jetée）為靈感，打造黑白或彩色的詩意影像。圖／peter wu提供
peter wu近日發表了2024秋冬系列新品與廣告形象，以法國導演Chris Marker的1962年科幻靜態影像電影《堤》（La Jetée）為靈感，打造黑白或彩色的詩意影像。圖／peter wu提供
peter wu 卡其色工裝長褲，22,000元。圖／peter wu提供
peter wu 卡其色工裝長褲，22,000元。圖／peter wu提供
裝置藝術「逐花月影」，以竹編月亮搭配湖邊的龍形裝置、彩色照明，嘗試重回陶淵明《桃花源記》中的理想國幻境。圖／Daniel Wong提供
裝置藝術「逐花月影」，以竹編月亮搭配湖邊的龍形裝置、彩色照明，嘗試重回陶淵明《桃花源記》中的理想國幻境。圖／Daniel Wong提供
peter wu 大象色短版拉鍊牛皮夾克，75,900元。圖／peter wu提供
peter wu 大象色短版拉鍊牛皮夾克，75,900元。圖／peter wu提供
peter wu 棉絮灰色羊毛前釦開襟衫，18,500元。圖／peter wu提供
peter wu 棉絮灰色羊毛前釦開襟衫，18,500元。圖／peter wu提供

光影 嘉義 設計師

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