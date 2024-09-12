Daniel Wong翻玩光影、peter wu秋冬陳柏霖藝文味入鏡

本地的台灣設計師除展現服裝設計的強項，近年也逐漸在不同領域發揮專業，像是為企業設計品牌服裝，又或是跟公部門跨界合作，例如近日便有設計師Daniel Wong與嘉義市政府合作，推出「光織影舞」光影藝術展。

2020年每逢中秋節固定舉辦的「光織影舞」光影藝術展，2024將邁入第五屆舉辦，華裔設計師Daniel Wong便以嘉義市古名「桃城」為靈感來源，跨時空向詩人陶淵明的「桃花源記」致意，並以「逐光月影」為主題、慶祝嘉義市建城320周年。今年活動地點則為「北香湖公園」，結合水色、夜景、多彩，打造出8處光影藝術展區，將從9月14日（六）至9月29日（日）、每晚於北香湖公園展開。

此外旅法的台灣設計師peter wu日前除了邀請陳柏霖成為品牌代言人，近日再發表了2024秋冬系列新品與廣告形象。品牌以法國導演Chris Marker的1962年科幻靜態影像電影《堤》（La Jetée），讓陳柏霖穿梭於「巴黎植物園」（Jardin des Plantes）、「生物演化館」（Grand Galerie de l’Évolution）和「古生物解剖學博物館」等空間，呈現出法式、詩意的生活風格。