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熟齡網紅擔任「愛子歸來」宣傳大使 社企團體幫退休族群找工作
入選桃園電影節電影「愛子歸來」內容講述1名60歲的退休女性因家庭劇變移民美國，發現了一群孤身在監獄服長期徒刑的受刑人，撫慰心靈的故事。這次電影宣傳邀請熟齡網紅「金剛老爹路」和「跑好野人吳榮輝」擔任宣傳大使，電影將於9月28日由桃園生命樹領袖協會率先響應包場舉行放映會，並邀請導演李靖惠現場分享，歡迎有興趣民眾踴躍報名。
愛子歸來由李靖惠執導，歷經十年飛躍台美跨國製作，內容講述1名60歲的退休女性，楊媽媽因家庭劇變而移民美國，並發現了一群孤身在監獄服長期徒刑的受刑人。她透過通信與探視，與這些在異國他鄉的年輕人建立聯繫，並撫慰他們孤單的心靈。
「第三人生科技有限公司」為桃園市社會企業中心所輔導的年輕有趣新創公司，認為台灣熟齡族群在退休後常面臨失去生活目標的問題，因此致力於培育和發展熟齡網紅，希望幫助退休族群展現其生命歷練與魅力，創造全新的退休生活模式。此次活動由熟齡網紅擔任宣傳大使，希望透過跨界合作讓社會更多人認識熟齡族群的價值與重要性。
金剛老爹分享觀影感言表示，他也曾經歷人生低谷，可以體會無助的感覺，楊媽媽一字一句以手寫信箋，撫慰紐約各監獄中無數的受刑人，令人動容；吳輝榮說，楊媽媽的人生經歷激勵目前屆齡退休的他，讓他明白工作可以退休，生命沒有退休，可以持續為社會做有貢獻的事。
青年局長侯佳齡指出，愛子歸來與當前關注的公共議題密切相關，影片不僅展現熟齡族群的堅韌與關懷，還突顯了他們如何在退休後繼續發揮重要影響力。
愛子歸來將於11月1日在全台上映，9月28日將於南區青年活動中心舉行包場放映會，鼓勵更多民眾支持這部電影，報名請洽宋先生0985149259。
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