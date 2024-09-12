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北桃與日合作推旅行套票 折扣最深93折
桃園大眾捷運公司與北捷、日本京成電鐵合作推出「台日旅行套票」，即日起至2025年8月31日止，透過KKday、Klook購買，折扣最深93折，讓往來台灣與東京旅客更便捷的旅遊體驗。
桃捷公司表示，台日旅行套票在台灣有「旅行套票」及「暢遊套票」2種選擇，前者包含桃園機場捷運單程票1張與京成電鐵Skyliner車票1張，售價為2780日圓，比單獨購買節省210日圓，後者則是在前者的基礎上，另外加購1張東京地鐵乘車券，售價依時間介於3580至4280日圓不等。
在日本，「暢遊套票」內含京成電鐵Skyliner車票1張、臺北捷運72小時票1張及桃園捷運來回車票，售價為4830日圓，可節省80日圓。
桃捷提醒旅客，在購買前留意當日匯率，確保最佳購買時機，訂購完成後，旅客將獲得QR Code憑證，並可在京成電鐵及桃園捷運指定車站櫃台兌換實體車票，所有票券須於2025年8月31日前完成兌換，單程票自兌換日起計算90天內使用完畢。
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