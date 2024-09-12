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RICHARD MILLE全新RM 17-01陀飛輪 雪花鑲將閃耀定格

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE RM 17-01雪花鑲嵌陀飛輪紅金鑽表，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 17-01雪花鑲嵌陀飛輪紅金鑽表，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

雪花的存在，讓人意識到稍縱即逝的美，脆弱以及神聖的共時性。頂級運動風格鐘表品牌RICHARD MILLE近日推出RM 17-01雪花鑲嵌陀飛輪白金鑽表，以隨機、不規則的纖細閃光，展現品牌在高級珠寶金工上的精湛工藝。

由於雪花的落下隨機而難以預測，所謂的「雪花式」鑲嵌同樣意味著鑽石（或寶石）的鑲嵌並非以規律形式呈現，更因為大小不一、看似隨機的鑲嵌，更加考驗著寶石工匠的眼力與手藝，最後才能於酒桶形的白金或紅金表殼上，重現雪花紛飛、閃光點點的北國冷冽之美。

超薄的RM17-01 手上鍊陀飛輪機芯，其機芯厚度僅4.65毫米，因此無論是男性或女性配戴此表款，實際上手時都將帶來舒適的配戴體驗。其機芯底板與橋板則皆使用輕量但堅固的五級鈦合金，可顯示時間、小時，同時兩點鐘方向並可顯示70小時的動力儲存顯示，其中並以60、40、20為數字標示，最後一小段則以紅色色塊標明，提醒其配戴者：該為手表上鏈嘍！同時陀飛輪裝置還可消去地心引力對於機芯運作時可能帶來的干擾，因此讓表款的運作更為精密精準。

而無論是紅金或白金表殼，從表殼外圈、中層，以致表冠都以雪花式鑲嵌綿密覆蓋以鑽石，並搭配黑色的橡膠表帶。當手腕輕輕轉動之時，鑽石變化萬千的閃光加上分秒運行的超薄陀飛輪，提醒了人們當下的重要性，並將美好與幸運、時刻掌握。

RICHARD MILLE推出RM 17-01雪花鑲嵌陀飛輪白金與紅金鑽表，以隨機、不規則的纖細閃光，展現品牌在高級珠寶金工上的精湛工藝。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE推出RM 17-01雪花鑲嵌陀飛輪白金與紅金鑽表，以隨機、不規則的纖細閃光，展現品牌在高級珠寶金工上的精湛工藝。圖／RICHARD MILLE提供
橢圓形的白金表殼內使用手上鍊的RM 17-01超薄陀飛輪機芯。圖／RICHARD MILLE提供
橢圓形的白金表殼內使用手上鍊的RM 17-01超薄陀飛輪機芯。圖／RICHARD MILLE提供
機芯的底板採用五級鈦合金，輕量化且堅硬強悍。圖／RICHARD MILLE提供
機芯的底板採用五級鈦合金，輕量化且堅硬強悍。圖／RICHARD MILLE提供
一顆顆的寶石鑲嵌以看似隨機的不規則，展現鑽石火光的生動鮮明。圖／RICHARD MILLE提供
一顆顆的寶石鑲嵌以看似隨機的不規則，展現鑽石火光的生動鮮明。圖／RICHARD MILLE提供

品牌 鑽石

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