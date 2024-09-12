蕭邦頂級珠寶展下周起登台 最新紅地毯童話世界超討喜

瑞士頂級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard），將於2024年9月26日起至28日止，在台北萬豪酒店舉辦為期三天的2024頂級珠寶暨腕表展將（採預約制）。這場盛會將匯集超過百件從瑞士空運來台的頂級珠寶和腕表作品，不僅有許多件全球僅此一件的獨特珠寶，還囊括今年五月甫於法國坎城影展期間首度曝光的紅地毯（Red Carpet）系列最新傑作。

童話故事在世界各地的不同文化中，往往結合魔幻的森林、遙遠的王國、會說話的動物、奇幻魔法等，組成大人和小孩都流連忘返的想像世界。蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）今年所發表的紅地毯系列頂級珠寶作品，以「Contes de Fées童話世界」為主題，刻畫打動她的各種精彩故事，設計細節滿載個人色彩，例如此次來台展出的作品中，就有一條創意十足的吊墜項鍊，特地選用沒有任何內含物的天然純淨水晶，由9朵鈦金屬手工花朵簇擁其中，水晶中心則綻放著一朵由紅碧璽、沙弗萊石和彩色鑽石組成的花朵，沙弗萊石葉片墜上形似露水的小珍珠，讓人彷彿踏入夢幻世界。

除了展現豐富創意與想像力的設計作品，蕭邦本次也特地針對台灣藏家對於優質鑽石的喜好，精選多款以璀璨鑽石和瑰麗彩鑽作品。一套涵蓋項鍊、手環、耳環、戒指的套組，以象徵陽光與繁榮的黃鑽為核心，完美捕捉了自然光線的溫暖與奢華，造型年輕方長的祖母綠切割黃鑽，組成經典的「網球手鍊」形式，搭配同款的圈式耳環和戒指，以及巧妙變化為雙層的項鍊，一起配戴更顯雍容貴氣，簡約的款式也很適合日常分別單獨配戴，搭配性高之外也具收藏價值。