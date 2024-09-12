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蕭邦頂級珠寶展下周起登台 最新紅地毯童話世界超討喜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Red Carpet系列耳環，獨一無二之作，鉑金與鈦金屬鑲嵌祖母綠、藍寶石、紫色剛玉、紫水晶，1,462萬6,000元。圖／蕭邦提供
Red Carpet系列耳環，獨一無二之作，鉑金與鈦金屬鑲嵌祖母綠、藍寶石、紫色剛玉、紫水晶，1,462萬6,000元。圖／蕭邦提供

瑞士頂級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard），將於2024年9月26日起至28日止，在台北萬豪酒店舉辦為期三天的2024頂級珠寶暨腕表展將（採預約制）。這場盛會將匯集超過百件從瑞士空運來台的頂級珠寶和腕表作品，不僅有許多件全球僅此一件的獨特珠寶，還囊括今年五月甫於法國坎城影展期間首度曝光的紅地毯（Red Carpet）系列最新傑作。

童話故事在世界各地的不同文化中，往往結合魔幻的森林、遙遠的王國、會說話的動物、奇幻魔法等，組成大人和小孩都流連忘返的想像世界。蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）今年所發表的紅地毯系列頂級珠寶作品，以「Contes de Fées童話世界」為主題，刻畫打動她的各種精彩故事，設計細節滿載個人色彩，例如此次來台展出的作品中，就有一條創意十足的吊墜項鍊，特地選用沒有任何內含物的天然純淨水晶，由9朵鈦金屬手工花朵簇擁其中，水晶中心則綻放著一朵由紅碧璽、沙弗萊石和彩色鑽石組成的花朵，沙弗萊石葉片墜上形似露水的小珍珠，讓人彷彿踏入夢幻世界。

除了展現豐富創意與想像力的設計作品，蕭邦本次也特地針對台灣藏家對於優質鑽石的喜好，精選多款以璀璨鑽石和瑰麗彩鑽作品。一套涵蓋項鍊、手環、耳環、戒指的套組，以象徵陽光與繁榮的黃鑽為核心，完美捕捉了自然光線的溫暖與奢華，造型年輕方長的祖母綠切割黃鑽，組成經典的「網球手鍊」形式，搭配同款的圈式耳環和戒指，以及巧妙變化為雙層的項鍊，一起配戴更顯雍容貴氣，簡約的款式也很適合日常分別單獨配戴，搭配性高之外也具收藏價值。

針對喜愛古典設計珠寶的藏家，蕭邦也引進多款花式切割白鑽項鍊套組，巧妙運用了不同切工的鑽石，配戴起來多重火光相互輝映，為典雅的設計注入活潑的氣息。同時亮相的一款獨一無二祖母綠項鍊，精選濃烈深邃的綠色調祖母綠寶石，與璀燦白鑽交錯排列，編織出令人過目難忘的迷人光影。

鑽石耳環、項鍊與戒指套組，18K白金鑲嵌鑽石，5,758萬元。圖／蕭邦提供
鑽石耳環、項鍊與戒指套組，18K白金鑲嵌鑽石，5,758萬元。圖／蕭邦提供
黃色鑽石耳環，獨一無二之作，符合公平採礦認證18K黃金與白金鑲嵌2顆4.16克拉梨形切割黃色鑽石、鑽石與黃鑽，1,699萬元。圖／蕭邦提供
黃色鑽石耳環，獨一無二之作，符合公平採礦認證18K黃金與白金鑲嵌2顆4.16克拉梨形切割黃色鑽石、鑽石與黃鑽，1,699萬元。圖／蕭邦提供
鑽石戒指，獨一無二之作，符合公平採礦認證18K白金戒指鑲嵌3.01克拉梨形切割黃色鑽石與3.01克拉梨形切割鑽石，1,628萬元。圖／蕭邦提供
鑽石戒指，獨一無二之作，符合公平採礦認證18K白金戒指鑲嵌3.01克拉梨形切割黃色鑽石與3.01克拉梨形切割鑽石，1,628萬元。圖／蕭邦提供
祖母綠鑽石項鍊，獨一無二之作，符合公平採礦認證18K白金鑲嵌祖母綠與鑽石，4,123萬2,000元。圖／蕭邦提供
祖母綠鑽石項鍊，獨一無二之作，符合公平採礦認證18K白金鑲嵌祖母綠與鑽石，4,123萬2,000元。圖／蕭邦提供
黃色鑽石耳環、手鍊、項鍊與戒指套組中的項鍊，符合公平採礦認證18K黃金鑲嵌黃鑽，3,612萬元。圖／蕭邦提供
黃色鑽石耳環、手鍊、項鍊與戒指套組中的項鍊，符合公平採礦認證18K黃金鑲嵌黃鑽，3,612萬元。圖／蕭邦提供
Red Carpet系列花朵造型項鍊，符合公平採礦認證18K玫瑰金和鈦金屬鑲嵌水晶、彩色剛玉、紅寶石、彩色鑽石、紫水晶、沙弗萊石、珍珠、紅碧璽、鑽石，2,258萬元。圖／蕭邦提供
Red Carpet系列花朵造型項鍊，符合公平採礦認證18K玫瑰金和鈦金屬鑲嵌水晶、彩色剛玉、紅寶石、彩色鑽石、紫水晶、沙弗萊石、珍珠、紅碧璽、鑽石，2,258萬元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，1,892萬6,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，1,892萬6,000元。圖／蕭邦提供
鑽石耳環與戒指套組，18K白金項鍊鑲嵌鑽石，3,310萬元。圖／蕭邦提供
鑽石耳環與戒指套組，18K白金項鍊鑲嵌鑽石，3,310萬元。圖／蕭邦提供
L’Heure du Diamant系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石，1,178萬元。圖／蕭邦提供
L’Heure du Diamant系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石，1,178萬元。圖／蕭邦提供
粉色鑽石耳環，18K玫瑰金與白金鑲嵌花式切割粉鑽、鑽石，1,088萬元。圖／蕭邦提供
粉色鑽石耳環，18K玫瑰金與白金鑲嵌花式切割粉鑽、鑽石，1,088萬元。圖／蕭邦提供

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