柯博文、大黃蜂造型蛋糕今開賣！85℃首次聯名變形金剛
風靡全球的電影「變形金剛」中的重要角色柯博文和大黃蜂，今日起在85℃蛋糕櫃與民眾相見。85℃首次與變形金剛獨家聯名，推出四款柯博文和大黃蜂造型蛋糕，兩款整模蛋糕有柯博文和大黃蜂公仔可以收藏當鑰匙圈，專屬造形的蛋糕盒內墊高板可以DIY做成變形金剛筆筒或手機架。
85℃與「變形金剛」合作推出的四款造型蛋糕，包括帥氣的柯博文降臨地球，還有大黃蜂與經典的黃色金龜車，盒子的內墊高板可以動手做成另一種造型的筆筒或手機架，蛋糕上面的大黃蜂公仔、柯博文公仔都有穿孔洞設計，可以自行加掛繩變成可愛吊飾或當鑰匙圈收藏。
此外，另有閃耀柯博文小蛋糕、博派大黃蜂小蛋糕，單個售價78元，同樣有專屬Q版變形金剛小蛋糕盒。今（9/12）起，四款變形金剛蛋糕在全台85℃上市，限量8萬5千個，售完為止。
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