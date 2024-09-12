柯博文、大黃蜂造型蛋糕今開賣！85℃首次聯名變形金剛

風靡全球的電影「變形金剛」中的重要角色柯博文和大黃蜂，今日起在85℃蛋糕櫃與民眾相見。85℃首次與變形金剛獨家聯名，推出四款柯博文和大黃蜂造型蛋糕，兩款整模蛋糕有柯博文和大黃蜂公仔可以收藏當鑰匙圈，專屬造形的蛋糕盒內墊高板可以DIY做成變形金剛筆筒或手機架。

85℃與「變形金剛」合作推出的四款造型蛋糕，包括帥氣的柯博文降臨地球，還有大黃蜂與經典的黃色金龜車，盒子的內墊高板可以動手做成另一種造型的筆筒或手機架，蛋糕上面的大黃蜂公仔、柯博文公仔都有穿孔洞設計，可以自行加掛繩變成可愛吊飾或當鑰匙圈收藏。