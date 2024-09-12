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奧運金牌林郁婷領軍台北時裝週 「茄芷袋」成時尚符號

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台北時裝週SS25以「台Type時尚圖鑑」為概念，特別邀請奧運金牌國手林郁婷與模特兒共同演繹，走訪台北歷史街區與現代建築，將台灣人日常生活的場景轉化為城市中的「伸展台」。圖／文化部提供
台北時裝週SS25以「台Type時尚圖鑑」為概念，特別邀請奧運金牌國手林郁婷與模特兒共同演繹，走訪台北歷史街區與現代建築，將台灣人日常生活的場景轉化為城市中的「伸展台」。圖／文化部提供

台北時裝週SS25將於10月17日至10月21日展開，文化部今日搶先公布本季時裝週主視覺，以「台Type時尚圖鑑」為概念，特別邀請奧運金牌國手林郁婷與模特兒共同演繹，走訪台北歷史街區與現代建築，將台灣人日常生活的場景轉化為城市中的「伸展台」。傳統物件如環保茄芷袋、護身符等經過設計師創意改造，與時裝週精緻服裝融合，展現出跨越時間與文化的台式時尚符號，將台灣街頭日常與時尚潮流結合，開啟兼具創意與文化內涵的時尚探索。

文化部表示，2024台北時裝週SS25特別邀請到林郁婷作為本次主視覺中的主要角色，以堅毅自信的形象，詮釋了台灣時尚的獨特魅力。作為台灣的驕傲，她象徵著堅定、勇敢與突破，她的參與讓此次時裝週的主視覺更加充滿力量，展現了台灣時尚與文化並行的光芒。

文化部表示，此次主視覺透過「圖鑑」的概念，記錄了台灣日常中的時尚百態，更強調台灣文化在全球時尚中的獨特定位，這不僅是對過去的致敬，更是對台灣時尚未來的創新詮釋。「圖鑑」的概念來自於百科全書，過往圖鑑繪畫創作者，透過一系列插畫，將史實、科學理論變得更生活化。

文化部指出，主視覺將深入台北的日常街頭，包含下課後的奶茶店、大稻埕的毛刷行、夜市小吃攤的古早味、瞭望車水馬龍與台北天際線的人行天橋、電影中常出現的南機場公寓，從菜市場到超市大賣場，一一記錄這些尋常的小日子，這些地方不僅承載了台灣人的共同記憶，也通過創新的視覺呈現，成為全新的「臺Type時尚」。

主視覺在模特兒的人物細節上，也加入具有代表性的台式單品，像是阿嬤買菜的環保茄芷袋、台客風金項鍊金錶、挑染髮、大樹下阿公的扇子、吊嘎汗衫、夾娃娃店的絨毛玩偶、BB. CALL腰包、辣妹網襪、運動襪配洞洞鞋或是高跟涼鞋，都變身Y2K時髦單品，與時裝週設計師的精緻服裝創意搭配出搶眼造型。這些場景與細節，既保留傳統，又融入當代流行的精髓，成為此次主視覺中的重要的時尚符號。

本季台北時裝週將台北松山文創園區舉辦，包含10月17日開幕秀將首度與我國圖像IP合作，由6位服裝品牌設計師與6位圖像IP藝術家，聯合打造兼具時尚與創新的最強舞台，同時共同推出精美的聯名周邊商品供民眾前往選購。同日加場民眾專場，再次邀請大眾一同出席這場時裝盛宴，感受時尚與文化創意的跨界魅力。時裝週期間還有台Type 超搖擺時尚展，展出開幕秀的時裝品牌及合作圖像IP品牌合作秘辛，時裝週期間更有多達13場品牌秀活動，更多活動資訊請持續關注台北時裝週官方網站及社群。

奧運金牌國手林郁婷，領軍台北時裝週SS25主視覺「台Type時尚圖鑑」。圖／文化部提供
奧運金牌國手林郁婷，領軍台北時裝週SS25主視覺「台Type時尚圖鑑」。圖／文化部提供
台北時裝週SS25主題「台Type時尚圖鑑」，特別邀請奧運金牌得主林郁婷作為本次主視覺中的主要角色，以堅毅自信的形象，詮釋了台灣時尚的獨特魅力。圖／文化部提供
台北時裝週SS25主題「台Type時尚圖鑑」，特別邀請奧運金牌得主林郁婷作為本次主視覺中的主要角色，以堅毅自信的形象，詮釋了台灣時尚的獨特魅力。圖／文化部提供

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