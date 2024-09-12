「屬兔」免費入園！海洋公園中秋快閃價 扮兔也享優惠

中秋假期即將來到，遠雄海洋公園推出中秋快閃優惠「代替月亮 來寵你」，9/13至9/18，只要生肖屬兔者可免費入園，其定義以國曆為準(限民國出生100年、88年、76年、64年、52年、40年、28年次)，現場需出示身份證或健保卡。此外，不限男女、年齡，裝扮成嫦娥（古裝）、月兔（身上衣著、裝扮有兔子的元素，如頭飾 衣服圖案等）、吳剛（漢服+頭巾），且在海洋公園入口處打卡上傳臉書或IG，也可享599元優惠入園。

海洋公園也同步推出「9月壽星優惠」，9/1至9/30、9月壽星本人憑身分證或小朋友可憑健保卡，搭配一位同行者現場購買全票990元，壽星本人即可免費入園。另有「花蓮慢慢玩，隔日免費再入園+1」優惠專案，即日起至12/31，只要購票入園，都可享有隔日免費再入園優惠。

中秋節(9/16、9/17)期間，園區也邀請嫦娥、月兔一同跟大洋池內的魟魚、鯊魚共游，與現場遊客互動。 即日起至10/31另推出特別的「Halloween小鬼祭!!」萬聖主題活動， 每日一場戶外主題遊行「尖叫吧!Hallween搞鬼派對」，除季節限定版的主題大秀外，還有主廚精心製作，萬聖期間限定搞怪餐點。