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四人同行一人免費！「青焰」炙烤牛排＋自助吧698元起

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
「青焰」有多樣主餐任選。圖/青焰提供
「青焰」有多樣主餐任選。圖/青焰提供

龍眼木直火炙烤牛排、整隻焗烤龍蝦加上自助吧吃到飽，每人698元起！新餐廳「青焰 」進駐凱悅集團旗下嘉軒酒店，挑戰雙北自助餐的最高CP值，同時祭出「開幕期間四人同行一人免費」優惠。

「青焰 炭火熟成牛排」取代原饗賓集團的朵頤餐廳，創新推出龍眼木直火炙烤牛排、焗烤龍蝦與極焰老饕牛排等，搭配40多道各國佳餚及鮮果冰淇淋自助吧，每人698元起，挑戰「雙北自助餐最高CP值」。慶祝開幕，9/13至9/20推出四人同行一人免費優惠，不限平假日。

業者表示，取名「青焰」，是因為唯有完全燃燒、不餘雜質，才能產生極致純淨的青色火焰，這也代表技術純熟、追求最極致的美味。主打原塊牛肉以低溫濕式熟成，讓牛肉本身的天然酵素凝練出軟嫩多汁的風味，再置放龍眼木炭烤爐、以直火炙烤出誘人色澤，鎖住鮮甜肉汁，吸收龍眼木特有果香及濃郁煙燻香氣，一口咬下，肉汁四溢，餘韻不絕。

其中的嚴選「極焰老饕牛排」，採用特選肋眼牛排頂級上蓋肉，一頭700公斤的牛只能取1公斤，手工精修35％筋膜，等於一頭牛只有0.1%，肉質鮮甜軟嫩，牛肉香氣鮮明，肉汁滿溢，堪稱夢幻逸品，每客含自助吧1,099元，相較坊間動輒3,000元起跳的老饕牛排，被稱為「CP值爆表之選」。

台灣民眾喜愛自助餐，但近年價格屢屢飆高，中高檔餐廳或星飯店早已難見千元以下的價格。「青焰」主打家庭客也能無痛輕鬆品味頂級佳餚，除了主餐選項外，餐檯上也推出超過40道各國的美味佳餚，包括西班牙海鮮燉飯、港式腸粉、泰式咖哩、中式酸菜蒸魚到馬來西亞肉骨茶等，都是經典常備菜式，還有100%水果原汁打造的精品級冰淇淋。

選餐方式，如果只選自助吧，平日3歲以下免費、3到6歲269元、6到12歲538元、12歲以上629元。若是主餐含自助吧，焰烤經典牛排、青焰德國豬腳和青焰嫩煎鮭魚等698元；焰烤翼板牛排、焰烤法式羊肋排和青焰豪野鴨胸等798元；青焰焗烤龍蝦、焰烤無骨牛小排與極嫩菲力牛排等898元。

青焰 炭火熟成牛排

地址：新北市新莊區新北大道三段79號1樓

電話：02-8522-3885

訂位連結在此

自助吧熱菜可無限暢享。圖/青焰提供
自助吧熱菜可無限暢享。圖/青焰提供
空間簡潔高雅，可容120席。圖/青焰提供
空間簡潔高雅，可容120席。圖/青焰提供
「極焰老饕牛排」被稱為「CP值爆表之選」。圖/青焰提供
「極焰老饕牛排」被稱為「CP值爆表之選」。圖/青焰提供

牛排 餐廳

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