為少棒健兒補元氣！晶華傳遞正能量 友善蛋料理也登場

桃園市龜山國小少棒隊日前奪得2024威廉波特世界少棒錦標賽「國際組冠軍」、「世界賽亞軍」兩項殊榮。曾經稱霸世界少棒錦標賽數十年的中華隊，沉寂多年後，由桃園龜山少棒隊重返榮耀，優異的成績也再度燃起國人對於少棒運動的熱情。台北晶華酒店透過球隊隊醫、也是疫情期間擔任晶華酒店健康顧問的張南雄博士，邀請這群英勇的中華小將們於栢麗廳自助餐廳用餐，以豐盛的料理為健兒們補充元氣，歡迎他們載譽歸國。

世界少棒錦標賽是由世界少棒聯盟（Little League Baseball，簡稱LLB）所創辦的賽事，首場比賽於1947年舉行，由於歷屆比賽均在美國賓州威廉波特市舉辦，因此又被稱為「威廉波特少棒賽」。台灣與威廉波特的結緣最早可溯及國人耳熟能詳的紅葉少棒。1963年成立的紅葉少棒，主要由台東縣延平鄉紅葉村的布農族學童組成，在刻苦的環境下揮汗訓練、讓台灣在世界棒壇大放異彩。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，支持在地社區活動、盡力回饋社會，一直是晶華國際酒店集團旗下飯店執行各項事務時的初心與目標，「此次能夠邀請到為國爭光的小球員們到飯店共進午餐，為他們加油打氣，是我們的榮幸，晶華期望透過熱誠的服務、向外界傳遞正面積極的力量。」

●永續美食計畫也有新篇章

秉持著「把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣」的理念，台北晶華酒店推動「永續美食計畫」再現新篇章。酒店二樓的上庭酒廊4月全面換用花蓮黎明「方舟畜牧場」非籠飼放牧雞蛋，即日起於假日早午餐的「友善蛋料理」菜單中，加入「太陽蛋佐鹹牛肉馬鈴薯餅」及「松露野菇歐姆蛋」兩款新菜，透過廚藝讓消費者體認「友善蛋」背後的良善立意，在吃進美味的同時、也展現人道關懷。

非籠飼放牧蛋的「黎明方舟畜牧場」位於花蓮縣壽豐鄉共和村，擁有純淨豐沛的水脈資源以及寬廣的風土環境，牧場以放牧的方式飼養蛋雞、培訓身心障礙者照料雞隻，友善的飼養方式獲得「動物福利標章暨友善雞蛋聯盟成員」認證，不但符合動物福利的放牧飼養標準，也達到幫助到院生「自立益人」的目標。