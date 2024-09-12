RAIN今將亮相台北開幕 深夜低調抵台全身FEDNI穿好穿滿
FENDI 品牌好友、韓國巨星RAIN（鄭智薰）昨日深夜現身台灣桃園國際機場，預備出席今（9月12）日FENDI Taiwan Diamond Towers新光三越鑽石塔精品店開幕活動。
RAIN這位最早在歐美市場發展成功的韓流巨星，雖然是深夜抵台，但一身FENDI 2024秋冬系列男裝從頭到腳穿好穿滿，不僅拎了FENDI Selleria縫線工藝 Baguette Soft Trunk最新包款，身上穿的墨綠色羊毛衫、灰色羊絨飛行員夾克、和羊毛西裝褲都是FENDI，頭上的深藍色燈芯絨棒球帽，腳踩FENDI MAD流線型休閒鞋，甚至連戒指與項鍊都是FENDI FF LOGO，誠意滿滿。
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