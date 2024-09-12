RAIN今將亮相台北開幕 深夜低調抵台全身FEDNI穿好穿滿

FENDI 品牌好友、韓國巨星RAIN（鄭智薰）昨日深夜現身台灣桃園國際機場，預備出席今（9月12）日FENDI Taiwan Diamond Towers新光三越鑽石塔精品店開幕活動。

RAIN這位最早在歐美市場發展成功的韓流巨星，雖然是深夜抵台，但一身FENDI 2024秋冬系列男裝從頭到腳穿好穿滿，不僅拎了FENDI Selleria縫線工藝 Baguette Soft Trunk最新包款，身上穿的墨綠色羊毛衫、灰色羊絨飛行員夾克、和羊毛西裝褲都是FENDI，頭上的深藍色燈芯絨棒球帽，腳踩FENDI MAD流線型休閒鞋，甚至連戒指與項鍊都是FENDI FF LOGO，誠意滿滿。 FENDI FF LOGO項鍊，14,200元。圖／FENDI提供 FENDI 墨綠色羊毛衫，32,000元。圖／FENDI提供 FENDI羊毛西裝褲，39,800元。圖／FENDI提供 FENDI MAD流線型休閒鞋，39,800元。圖／FENDI提供 FENDI FF LOGO戒指，11,900元。圖／FENDI提供 RAIN深夜抵台，預備出席FENDI Diamond Towers精品店開幕活動。圖／FENDI提供 FENDI灰色羊絨飛行員夾克，11萬元。圖／FENDI提供 FENDI Selleria縫線工藝Baguette Soft Trunk，93,400元。圖／FENDI提供 FENDI 深藍色燈芯絨棒球帽，21,400元。圖／FENDI提供 RAIN深夜抵台，預備出席FENDI Diamond Towers精品店開幕活動。圖／FENDI提供 RAIN深夜抵台，預備出席FENDI Diamond Towers精品店開幕活動。圖／FENDI提供