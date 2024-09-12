聲寶跨足餐飲 代理莞固和食主打懷石料理
台灣家電大廠聲寶集團跨足餐飲，成立頑味餐飲集團，並在2019年代理日本連鎖餐飲品牌莞固和食來台。頑味餐飲集團總經理駱威旭表示，莞固和食將推出以「御膳」和「懷石」為主軸的秋季料理，其中以「懷石料理」最能展現和食的藝術精神，不僅滿足味蕾，更是經過巧妙設計與細心製作的藝術品。
駱威旭表示，莞固推出的料理非常注重「和食精神」，堅持以當季食材做變化，每季的懷石料理均選用當季最豐盛、最適合的食材，並精心調味以突顯食材的原味特色。其用心程度展現了日本正宗的「職人精神」。
駱威旭指出，懷石料理因工序繁複和備料困難，即使在日本也需提前預約且價格高昂，往往使許多消費者望而卻步。然而，莞固和食在台灣推出的季節懷石則相對實惠，如今年秋季懷石料理，不僅使用了A5和牛、黑鮪魚和伊比利豬等高級食材，還能在一餐中品嚐到各種精緻的料理手法。
駱威旭也說，民眾只需簡單預約，即可輕鬆前往門市並享用精緻的懷石料理，免去出國的麻煩。
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