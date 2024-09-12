嘉義2大國際連鎖酒店福容voco、阿里山英迪格 秋遊搶客

秋節將近，雲嘉最高大樓、樓高33層的嘉義「101」福容voco酒店，秋節主打「舉杯邀月中秋趴」；嘉縣阿里山英迪格酒店今天上午9點起至明晚9點止，推出為期36小時的「暢遊阿里山，閃購優惠。

福容voco酒店6月27日開幕，首次秋節主打「舉杯邀月中秋趴」，讓賓客在高空「聚樂餐酒館」，飽覽無敵夜景星空，賓客可品嘗精心串烤美食，搭配2杯獨家特調飲品，輕鬆愜意享受美食與美景，活動日期14至17日，下午5點到午夜12點。

「田園西餐廳」推出「田園燒烤樂中秋」活動，14至17日，賓客可在樂團伴奏下，無限暢飲啤酒、自由享用燒烤美味，讓中秋夜晚輕鬆嗨翻天。14日、15日午餐中午12點至下午2點半，晚餐下午5點到晚間9點；16 日、17日，晚餐下午5點半到晚間9點，

福容voco酒店是台灣首家洲際酒店旗下voco品牌飯店，樓高地上33層、地下5層，館內共約370間客房，分佈16至31樓特色客房套房，每間都有大面窗戶可欣賞美景。

阿里山四季、五奇美景賞不完，阿里山英迪格酒店今天上午9點起至明晚9點止，推出為期36小時「暢遊阿里山，閃購優惠」，1泊2食雙人入住每晚1萬1999元起（需另加15.5%稅金及服務費，不可退費與改期），限時開放預訂19日起至明年8月底止阿里山假期。

阿里山英迪格是國際級精品酒店，位在阿里山國家風景區，不到1小時車程輕鬆抵達著名旅遊景點，瞄準深度探索目的地旅遊風潮，輕鬆欣賞阿里山日出、品嘗多元精緻餐飲，限時推出閃購優惠，回饋喜歡阿里山旅遊玩家。

「暢遊阿里山，閃購優惠」限時36小時，僅在IHG官網、IHGAPP或IHG全球訂房中心預訂。查詢請上網：https://inalishan.com.tw/TimeLimitedOffer_MD或洽電 (05)258-6800 #888 訂房專線。