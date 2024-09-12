海尼根打造3大派對神器 中秋烤肉趴必備

迎接中秋節到來，今年海尼根特別打造一系列中秋烤肉派對神器，全新推出貨櫃箱造型組合，內含12罐冰涼海尼根，再搭配特定通路箱購送的高顏值烤肉爐，以及可加購的超實用摺疊推車，讓你的中秋烤肉趴瞬間時尚感爆棚。

即日起於家樂福、美廉社、愛買等賣場，購買三組海尼根經典四入包裝，就能把海尼根經典貨櫃收納箱帶回家。不僅讓你隨時隨地都能暢飲冰涼的海尼根，貨櫃屋也能自由再運用收納、擺飾，將派對氣氛直接拉滿。

中秋烤肉趴怎麼能沒有手拉車幫忙？即日起只要在7-ELEVEN統一超商購買指定海尼根商品，任2罐享85折優惠，買滿8罐還可以用399元超值加購這款超酷的海尼根戶外折疊手拉車。手拉車可一手拉提、承重40公斤，不論是裝滿烤肉食材，還是帶走整箱海尼根，都難不倒它。

在地方超市超商與菸酒專賣店，海尼根推出箱購送AFTERWORK by Heineken烤肉爐，這款高顏值烤肉爐，不僅讓食材更美味，還能帶動烤肉趴的歡樂氣氛。以上活動詳情請見各通路公告，贈品實際數量以各通路庫存為主。

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