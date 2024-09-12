SOGO台北店秋冬改裝／忠孝館全方位致力無齡時尚
好逛、好玩、好買，持續精進品牌陣容強度，是百貨維持高人氣、新鮮感的關鍵，百貨年度重頭戲從現在開始，首先進入到百貨下半年改裝新櫃報到，話題新櫃、全新品牌進駐以及嶄新店型在此時登場，遠東SOGO台北店秋冬新櫃陸續揭幕，為即將在11月7日展開的周年慶暖身，也讓今年周年慶採購清單又多了新選擇。
全客層的忠孝館近年持續改裝升級，提升購物體驗與舒適度。遠東SOGO忠孝館店長賴必昌表示，「品牌豐富度與空間氛圍質感不斷升級的SOGO忠孝館，今年主打概念『百貨升級、時尚無限、創造新體驗』，2024秋冬再引進近20個全球知名的新品牌，另外，10樓8年來首度進行大型改裝，集合戶外、運動、文玩三大區域，以全新品牌店裝，呈現嶄新購物空間。」
SOGO忠孝館雖然是創始店但不見老態，這幾年逐樓改裝效果獲得許多好評，在老主顧維繫與創造新客間取得良好平衡。賴必昌指出，「忠孝館的顧客，一直以來相當有主見，忠孝館也不斷給外界創新的面貌，擴大優質生活版圖，提供更具特色的潮流選擇，讓忠孝館的顧客，體驗全方位無齡時尚。」
忠孝館NEW IN SOGO
SOGO忠孝館9月、10月陸續有新品牌進駐，包括9月14日開幕的法國條紋衫始祖品牌「SAINT JAMES」，清爽的條紋衫，是日系文青或是法式簡約穿搭裡的經典不敗款。來自北歐挪威高端專業戶外品牌「Helly Hansen」，提供滑雪、航海或登山探險等裝備需求，預計9月21日開幕。創立於美國洛杉磯的「ARTICLE NO.」綜合懷舊、街頭文化與時尚元素，其中經典美式髒髒鞋系列透過回收咖啡渣再利用，造就自然的仿舊紋理。這回也新引進韓國高爾夫服裝「Titleist」，將運動機能結合時尚，是近來持續火紅的高爾夫時尚裝備元素。
忠孝館化妝品陣容向來有指標地位，這次帶來全台獨家「Gucci Beauty」與法國皇室香氛品牌「Trudon」將在10月1日新開幕，為美妝天后宮再添話題。此外，SOGO忠孝館10樓暌違8年來大型改裝，戶外、運動、文玩三大區域帶來全新品牌店裝。近年戶外風潮盛行，除了專業戶外品牌表現不錯，「The North Face」更帶動Urban Outdoor的潮流，這次改裝將戶外品牌擴大整合在一起，並引進「National Geographic」國家地理服飾，9月26日前先以快閃店形式在1樓圓形廣場展開，並於10月9日正式進駐，另有台灣健身機能品牌「VERVE」即將於9月27日進駐開幕。改裝後將有十項不同的運動、文玩類型產品都能在忠孝館10樓一層包辦採買。
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