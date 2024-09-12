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SOGO台北店秋冬改裝／復興館精品三天王擴大店型

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO復興館「歐美時尚大道」改裝登場後，提供主力客層完整的時尚衣櫥，也激勵業績、來客正向成長。記者沈昱嘉／攝影
SOGO復興館「歐美時尚大道」改裝登場後，提供主力客層完整的時尚衣櫥，也激勵業績、來客正向成長。記者沈昱嘉／攝影

SOGO復興館於2023年底啟動復興館3.0計畫，為歷年以來最大規模改裝，將分三階段改裝。今年改裝升級兩大主軸：「國際精品殿堂」與「歐美時尚大道」，其中三大領頭國際精品將擴大為三個樓層旗艦店型，9月下旬率先迎來LOUIS VUITTON全新改裝開幕，擴大為三層樓的店型，將有更齊全的皮件硬箱、珠寶飾品、獨立男裝區，以及專屬的女裝鞋履及VIP室，透過完整的商品線、升級的購物體驗，鞏固高端消費。

復興SOGO精品三大天王擴大店型，LOUIS VUITTON 9月下旬率先登場，空間大幅增加7成，各樓層主要配置為：1樓男女全系列皮件/箱/飾品配件/香水，2樓為男裝/男鞋、 3樓為女裝/女鞋/珠寶/VIP室。愛馬仕也預計在今年12月於三樓增設VIP室，為主力客層帶來更精緻的購物氛圍與體驗。

復興館3樓導入全台最齊全的精品男女鞋履，幾乎都是大明星們喜愛穿著征戰各大紅毯的戰鞋，包括百貨獨家、紅底鞋「Christian Louboutin」強勢回歸、英國精品鞋履「Manolo Blahnik」、義大利精品鞋履「Giuseppe Zanotti」獨家進駐，以及即將登場的義大利精品鞋「Aquazzura」、義大利晚宴鞋之王「Rene Caovilla」，可以說是腳下最性感的那一雙鞋，都集中在這可盡情選購。

SOGO復興館除了國際指標精品、珠寶品牌齊聚，今年全新改裝升級後，也打造歐美設計師服飾最齊全的商場，精品陣線分布於1至5樓層，串連最齊全的品牌陣容，含括國際精品、輕奢名品、歐美設計師、流行珠寶飾品，提供主力客層完整的時尚衣櫥。

縱向共買效應 成功吸引新客

定位為「歐美時尚大道」的4、5樓引進10個新櫃登場，包括rag & bone、A.P.C.、NIPPON MADE Onitsuka Tiger、ba&sh、Ted Baker、Marimekko、Plantation、DRESSTERIOR、TRACEY CHEN、Grastyle等，提供都會人士Ready-to-wear的穿搭。復興館店長許淑賢指出，時尚名品Max Mara、Tory Burch在改裝後更是呈現亮眼業績，復興館改裝帶來的縱向共買效應，創造20%業績成長，並成功吸引30至45歲的新客群。

SOGO復興館改裝升級後，歐美時尚大道展現高級簡約明亮的購物氛圍，同時還有充滿法式沙龍浪漫的休憩空間，在此迎接秋冬季節也推出一系列的高級時尚大秀及歐風贈禮，搭配指定銀行信用卡4%回饋無上限。

復興館ISABEL MARANT棉彩印花粉色抽繩洋裝，24,800元。圖／SOGO提供
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復興館LONGCHAMP 3D手提包，26,900元。圖／SOGO提供
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復興館THOM BROWNE 2024秋系列，價格店洽。圖／SOGO提供
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復興館Max Mara雙排釦駝色西裝外套，56,300元。圖／SOGO提供
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復興館Manolo Blahnik水晶花朵鑽飾穆勒鞋，53,800元。圖／SOGO提供
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復興館Cartier Grain de Café黃K金鑽石戒指，價格店洽。圖／SOGO提供
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復興館TORY BURCH T Monogram迷你皮革水桶包，19,900元。圖／SOGO提供
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敦化館Chopard 18K玫瑰金鑲鑽腕表珍珠母貝面盤，價格店洽。圖／SOGO提供
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復興館Tiffany & Co. T系列手環，價格店洽。圖／SOGO提供
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復興館Hearts On Fire BARRE Floating黃K金密鑲鑽石項鍊，價格店洽。圖／SOGO提供
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珠寶 義大利

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