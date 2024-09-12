卓榮泰稱「最年輕」部長 李遠曝「塞紙條爭預算」秘辛

第48屆金鼎獎頒獎典禮昨於南港展覽館舉行，行政院長卓榮泰出席頒發特別貢獻獎予雄獅美術創辦人李賢文，日本推理小說家湊佳苗也受邀來台擔任頒獎人。卓榮泰提到，組閣時許多人建議他要挑選年輕人來擔任文化部長，但是他精挑細選「最年輕」的李遠，「因為李遠有一顆最年輕的心、最新的想法」。李遠則披露他在文化奧運彩排時向院長「塞紙條爭文化預算」的驚險過程。

「我一生就是做一件事情，從一條看似沒有的路把它走出來而且走到底。」李賢文從行政院長卓榮泰手中接下「特別貢獻獎」獎座。他致詞時表示，「只要有人繼續讀書、繼續看書，我相信就有人繼續寫作下去」。卓榮泰表示，在面臨數位轉型的時代，李賢文將畢生耕耘的307期雄獅美術雜誌、400餘冊圖書全數捐給國家圖書館收藏數位化，這些作品不只存在雲端，「而是植入每個人的心中」。

卓榮泰提到，組閣時許多人建議要挑選年輕人來擔任文化部長「在台上能夠展現年輕的活力」，但是他精挑細選「最年輕」的李遠，「因為李遠有一顆最年輕的心、最新的想法，而且能夠跟年輕人融合在一起」；行政團隊也「希望看到過去所有努力過的人都能夠把他努力過的足跡留在這個社會上」。

李遠則披露他在文化奧運彩排時向院長「塞紙條爭文化預算」的驚險過程。他希望文化部今年的預算可以破300億元，但相當困難。趁卓榮泰看文化奧運彩排時，他捏了一張紙條、上寫幾個預算「等機會」，一直等到卓院長上車、腳要跨進去的時候，「我衝過去說，卓院長這給你，求求你給我們預算高一點，能不能過300億元。」之後李遠每隔一段時間就再提一次，最後終於破了300億元。