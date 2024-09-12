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有行旅／九州慢行 窯鄉器物深度遊

聯合報／ 本報訊

日本九州佐賀是生活陶藝之鄉。有行旅邀請溫事主理人Rick領航，帶領旅人走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原，使旅人了解器物背後的文化密碼。同時尋訪地方窯廠以及器物產地，見識世界第一民陶「小鹿田燒」、領略侘寂之美的「唐津燒」和日本瓷器發源地的「有田燒」。

旅程還安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」和有田燒繪瓷體驗；再漫步八女市，體驗一場兼具知性和感性的旅行。

有行旅《九州慢行‧器物之旅》6天5夜旅程，10月5日至10月10日。一對一旅程說明會，報名請洽：8643-3543、8643-3959，或瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/3AVMZCW

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