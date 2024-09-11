大谷翔平、邁茲米克森比帥 名人個性演繹秋冬男裝廣告
男士秋冬新裝陸續上市。BOSS繼稍早發布大衛貝克漢第一次拍攝的形象股告，近日進一步釋出品牌代言人、棒球明星大谷翔平的全新秋冬形象，演繹最新剪裁的丹寧套裝。另一男裝品牌ZEGNA的秋冬形象，則是由全球代言人、丹麥影帝邁茲米克森（Mads Mikkelsen）和吳磊在品牌發源地、阿俺卑斯山中的Oasi Zegna的靜謐氛圍中，穿著本季主打款Il Conte伯爵外套和Triple Stitch Monte奢華休閒鞋，透過大自然探索之旅，倡導人們放慢生活節奏，關注當下。
Berluti則捨棄名人代言，在 Atelier Franck Durand的創意指引下，透過攝影師Bastian Achard以猶如藝術展一般的影像，聚焦鞋履、皮具、成衣等品牌專業匠藝所涵蓋的領域。透過放大物件精緻的細節，捕捉品牌工匠們的非凡技藝與藝術創造力，以及Berluti 男士抒發個性卻毫不張揚的簡約與謙遜。
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