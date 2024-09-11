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大谷翔平、邁茲米克森比帥 名人個性演繹秋冬男裝廣告

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
大谷翔平演繹BOSS 2024秋冬廣告。圖／BOSS提供
大谷翔平演繹BOSS 2024秋冬廣告。圖／BOSS提供

男士秋冬新裝陸續上市。BOSS繼稍早發布大衛貝克漢第一次拍攝的形象股告，近日進一步釋出品牌代言人、棒球明星大谷翔平的全新秋冬形象，演繹最新剪裁的丹寧套裝。另一男裝品牌ZEGNA的秋冬形象，則是由全球代言人、丹麥影帝邁茲米克森（Mads Mikkelsen）和吳磊在品牌發源地、阿俺卑斯山中的Oasi Zegna的靜謐氛圍中，穿著本季主打款Il Conte伯爵外套和Triple Stitch Monte奢華休閒鞋，透過大自然探索之旅，倡導人們放慢生活節奏，關注當下。

Berluti則捨棄名人代言，在 Atelier Franck Durand的創意指引下，透過攝影師Bastian Achard以猶如藝術展一般的影像，聚焦鞋履、皮具、成衣等品牌專業匠藝所涵蓋的領域。透過放大物件精緻的細節，捕捉品牌工匠們的非凡技藝與藝術創造力，以及Berluti 男士抒發個性卻毫不張揚的簡約與謙遜。

Berluti發佈2024秋冬全新形象廣告。圖／Berluti提供
Berluti發佈2024秋冬全新形象廣告。圖／Berluti提供
Berluti發佈2024秋冬全新形象廣告。圖／Berluti提供
Berluti發佈2024秋冬全新形象廣告。圖／Berluti提供
Mads Mikkelsen演繹ZEGNA 2024冬季系列廣告。圖／ZEGNA提供
Mads Mikkelsen演繹ZEGNA 2024冬季系列廣告。圖／ZEGNA提供
吳磊演繹ZEGNA 2024冬季系列廣告。圖／ZEGNA提供
吳磊演繹ZEGNA 2024冬季系列廣告。圖／ZEGNA提供
Mads Mikkelsen演繹ZEGNA 2024冬季系列廣告。圖／ZEGNA提供
Mads Mikkelsen演繹ZEGNA 2024冬季系列廣告。圖／ZEGNA提供
Berluti發佈2024秋冬全新形象廣告。圖／Berluti提供
Berluti發佈2024秋冬全新形象廣告。圖／Berluti提供
吳磊演繹ZEGNA 2024冬季系列廣告。圖／ZEGNA提供
吳磊演繹ZEGNA 2024冬季系列廣告。圖／ZEGNA提供
Berluti發佈2024秋冬全新形象廣告。圖／Berluti提供
Berluti發佈2024秋冬全新形象廣告。圖／Berluti提供

品牌 大谷翔平

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