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藏壽司「迪士尼 Tsum Tsum 扭蛋」來了！13種超萌款式

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藏壽司推出13款的迪士尼 Tsum Tsum系列扭蛋。圖／藏壽司提供
藏壽司推出13款的迪士尼 Tsum Tsum系列扭蛋。圖／藏壽司提供

多次推出特色扭蛋的「藏壽司」，自9月19日起，將推出13款「迪士尼 Tsum Tsum 系列扭蛋」，包括立體吊飾、磁鐵書籤、紙膠帶等不同品項，另外還有「Tsum Tsum 束口便當袋」和「三眼怪插手枕」集點活動。針對4間指定門市，參與社群活動，還有機會獲得「Tsum Tsum 限量雙鍊組」。

9月19日至11月14日期間，藏壽司推出「迪士尼Tsum Tsum系列扭蛋」，5款「立體吊飾」讓米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、史迪奇、三眼怪化身成為經典壽司公仔；還有4款疊疊造型的 Tsum Tsum「磁鐵書籤」，複製角色堆疊的可愛模樣。另外還有4款Tsum Tsum「紙膠帶」，等著粉絲來蒐集。

藏壽司自9月19日起也限量推出迪士尼Tsum Tsum「束口便當袋」和「三眼怪插手枕」。消費滿300元即可獲贈1點，集滿13點就能獲得「束口便當袋」；集滿16點則可兌換「三眼怪插手枕」，為生活增添滿滿的可愛元素。此外，針對基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店、高雄岡山店等4間門市，也將打造主題佈置，活動期間與Tsum Tsum佈置合照並完成社群任務，就有機會獲得Tsum Tsum合金雙鍊組。

9月20日至9月26日期間，藏壽司也推出「肉潮海派祭」，提供「花枝豪華雙重奏」、「海之幸 豪華三貫」、「海膽甜蝦仁海苔包」、「蟹肉鮭魚卵茶碗蒸」，以及「魚卵海膽牛肉」、「雙倍牛肉半熟蛋」、「香蔥醬烤豬五花」、「和風唐揚雞」等多種品項，每盤40～80元。

5款「立體吊飾」讓經典角色化身成為壽司公仔。圖／藏壽司提供
5款「立體吊飾」讓經典角色化身成為壽司公仔。圖／藏壽司提供
針對指定門市，也將化身迪士尼Tsum Tsum主題店。圖／藏壽司提供
針對指定門市，也將化身迪士尼Tsum Tsum主題店。圖／藏壽司提供
藏壽司推出的迪士尼 Tsum Tsum「紙膠帶」，共有4種款式。圖／藏壽司提供
藏壽司推出的迪士尼 Tsum Tsum「紙膠帶」，共有4種款式。圖／藏壽司提供
藏壽司推出4款疊疊造型的迪士尼 Tsum Tsum「磁鐵書籤」。圖／藏壽司提供
藏壽司推出4款疊疊造型的迪士尼 Tsum Tsum「磁鐵書籤」。圖／藏壽司提供
完成指定任務，就有機會獲得Tsum Tsum合金雙鍊組。圖／藏壽司提供
完成指定任務，就有機會獲得Tsum Tsum合金雙鍊組。圖／藏壽司提供
在指定門市用餐，可以享受迪士尼Tsum Tsum相伴的樂趣。圖／藏壽司提供
在指定門市用餐，可以享受迪士尼Tsum Tsum相伴的樂趣。圖／藏壽司提供

壽司 扭蛋 迪士尼

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