藏壽司「迪士尼 Tsum Tsum 扭蛋」來了！13種超萌款式

多次推出特色扭蛋的「藏壽司」，自9月19日起，將推出13款「迪士尼 Tsum Tsum 系列扭蛋」，包括立體吊飾、磁鐵書籤、紙膠帶等不同品項，另外還有「Tsum Tsum 束口便當袋」和「三眼怪插手枕」集點活動。針對4間指定門市，參與社群活動，還有機會獲得「Tsum Tsum 限量雙鍊組」。

9月19日至11月14日期間，藏壽司推出「迪士尼Tsum Tsum系列扭蛋」，5款「立體吊飾」讓米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、史迪奇、三眼怪化身成為經典壽司公仔；還有4款疊疊造型的 Tsum Tsum「磁鐵書籤」，複製角色堆疊的可愛模樣。另外還有4款Tsum Tsum「紙膠帶」，等著粉絲來蒐集。

藏壽司自9月19日起也限量推出迪士尼Tsum Tsum「束口便當袋」和「三眼怪插手枕」。消費滿300元即可獲贈1點，集滿13點就能獲得「束口便當袋」；集滿16點則可兌換「三眼怪插手枕」，為生活增添滿滿的可愛元素。此外，針對基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店、高雄岡山店等4間門市，也將打造主題佈置，活動期間與Tsum Tsum佈置合照並完成社群任務，就有機會獲得Tsum Tsum合金雙鍊組。