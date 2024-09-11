百富全新故事系列窖藏奇遇 4款限量獨立單桶只賣2年

蘇格蘭百年威士忌品牌百富（THE BALVENIE）單一麥芽威士忌，以故事系列訴說酒廠與匠人間流傳的軼聞趣事，將故事封存於風味各異的酒款之中。今年百富故事系列全新篇章「窖藏奇遇」，以首席調酒師凱西．麥肯尼（Kelsey McKechnie）與窖藏管理員George Paterson的工作日常為靈感，將百富酒廠深處不為人知的珍稀酒桶，化為4款極具特色的獨立單桶，分別是「14年美國波本桶單一麥芽威士忌」（建議售價3,500元）、「17年全新西班牙橡木桶單一麥芽威士忌」（建議售價9,800元）、「18年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」（建議售價11,000元）、及全球免稅通路販售的「11年匈牙利紅酒桶單一麥芽威士忌」（建議售價3,320元），限時限量販售2年，極具收藏價值。

首席調酒師凱西．麥肯尼表示：「這次很興奮的是，能將百富酒窖中一些很特別的、小批次的嘗試帶給大家，它們是原本不會出現在核心酒款中的風味，展現出百富窖藏無限的豐富性。」

該系列的「14年美國波本桶單一麥芽威士忌」散發著百富經典波本桶帶來的香草氣息，帶著一抹微妙的煙燻味與濃郁太妃糖香氣，並帶著淡淡的煙燻氣息，優雅迷人。「17年全新西班牙橡木桶單一麥芽威士忌」於 2005 年 11 月蒸餾，最初於傳統威士忌橡木桶中，2019年運用百富酒廠經典過桶工藝，轉移至全新未曾使用的西班牙橡木桶中熟成，作為前所未有的實驗性嘗試，最後的風味非常出色。在以太妃糖和肉桂辛香為基調的醇順飽滿酒體中，交織著蜂蜜和雪酪冰淇淋般的清爽風味，以及層疊綻放的細緻花朵香氣與新鮮橡木的大地氣息，牽曳出細膩悠長的尾韻。

「18年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」原本是第五任首席調酒師大衛．史都華（David C. Stewart），運用法國皮諾甜酒桶進行的最初實驗，歷時8年的熟成，才由現任首席調酒師凱西．麥肯尼驚喜的發現，這批威士忌已轉變為令人驚豔的絕美風味。酒液帶有成熟莓果香氣與奶油香草、蜂蜜氣息，並帶有烘烤橡木散發出的細緻辛香料，尾韻飽滿悠長。

「11年匈牙利紅酒桶單一麥芽威士忌」是百富首度嘗試以紅酒桶完全熟成11年的酒款，入口時可以感受到非常明顯的單寧感，隨後出現柑橘氣息及些許甜味，奶油太妃糖、杏桃的甜香接踵而至，令人驚喜萬分。

「百富故事系列——窖藏奇遇」酒款外包裝，延續百富一貫說故事的獨特風格，由英國版畫藝術家Andy Lovell操刀設計，以粗獷且醒目的手工筆觸捕捉Kelsey和George在百富酒窖中的合作無間，並描繪出酒廠景觀中充滿情感的光影氛圍，讓百富酒廠的豐富窖藏躍然呈現，也彰顯出匠人們在每滴百富威士忌當中，所傾注的心血與熱情。

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