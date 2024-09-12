2024廣播金鐘獎新增Podcast獎 小團隊節目表現亮眼

第59屆廣播金鐘獎即將在10月12號盛大登場，本屆廣播金鐘獎新增Podcast類別共計4個獎項，包括生活風格節目獎、藝術文化節目獎、兒童節目獎、少年節目獎，展示了Podcast市場的蓬勃發展與多元化的內容創作。

首屆 Podcast 獎項不乏小團隊、小製作的節目展現令人驚豔的入圍實力。其中少年節目獎入圍的「就決定是你了！松松」及「科科出來講」，皆以分享自然生態趣聞為主題的節目，從簡單的生活觀察，帶領聽眾走進大自然的奇妙世界，深入淺出地探討植物、動物與生態的運作，首屆金鐘新增Podcast獎即入圍，受到各界關注。

台大森林所畢業的林松駿，及政大科智所的張莉敏，是「就決定是你了！松松」的兩位搭檔主持人，首屆金鐘新增Podcast獎即入圍，展現素人團隊也能製作精緻節目的驚豔入圍實力。林松駿表示，這是一個熱愛動物的男孩與一個超級怕黑的女孩，以台大森林所專業，分享自然生態趣聞為主題的節目，從簡單的生活觀察，帶領聽眾走進大自然的奇妙世界，深入淺出地探討植物、動物與生態的運作，這次入圍受到評審的肯定，感覺像玩遊戲解了幾個任務，忽然得到白金成就的感覺。並會持續投入環境生態內容的產出，號召閱聽者一同了解有趣的生態主題。

生活風格節目獎，由「小熱NOW」、「不正常愛情研究中心」、「唐陽雞酒屋」、「博音」、「善嵐慶女」入圍，主持名單一展開可以說是眾星雲集，「國師」唐綺陽將跟喜劇演員曾博恩、多元藝人黃豪平競逐獎項。

藝術文化獎的部分由長年熱門的歷史解說節目「時間的女兒：八卦歷史」與三金主持人賈培德製作的訪談類節目「賈文青無料案內所」以及「INTERCOmパイ」、「乖，你聽畫」、「給我一個故事的時間」等精彩節目分庭抗禮。

在兒童節目選擇眾多的Podcast界殺出重圍，競逐兒童節目獎的則是「FUN 星球心得海」、「祐祐的生物世界」、「酷姨聯萌」、「豬探長推理故事集」以及「欖仁媽媽說故事」等優秀的節目。

少年節目獎則由科教館製作的自然科學節目「科科出來講」、親子天下Podcast節目內「少年特有種」系列主題、少年蔡沐辰主持的「沐沐小猴閒聊室」，以及以自然生態輕鬆聊為主軸的「就決定是你了！松松」入圍。