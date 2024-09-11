快訊

京華城案 檢廉約談北市前副市長、現任高市副市長林欽榮作證

午休買不到飯學生躺校長室門口抗議 成功高中還原真相：誤會一場

「不會放棄飛行！」盼盡速養傷 幻象飛官墜機後心情曝光

就跟著時間一起流動 全新HYT「液態表」首現SHH台北101

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
合共7種顏色面盤的全新HYT T1 Series Millésime Edition腕表，近日正於台北SHH 101頂級鐘表概念店中限期展出。圖／SHH提供
合共7種顏色面盤的全新HYT T1 Series Millésime Edition腕表，近日正於台北SHH 101頂級鐘表概念店中限期展出。圖／SHH提供

時間跟水有其相似之處，時間與水都沒有固定的形體，卻都可以被感知。而一向匯集高單價獨立製表品牌的SHH台北101頂級鐘表概念店則宣布近日與瑞士獨立製表HYT合作，帶來2024年甫於Geneva Watch Days發表的全新單品「T1 Series Millésime Edition」，呈現如水般流動的科幻意象、前衛時髦。

將流體力學與精密機械表結合一向都是HYT的招牌美學與機械特色，而所謂的Millésime在法文中常用以指涉特定年份的葡萄酒，是由時間釀成的、美味的時間滋味。T1 Series Millésime Edition則是僅在2024年9月開始、至2025年Watches and Wonders期間，不限數量、但限期生產的少批量系列。

表款分別運用了鈦金屬或玫瑰金，面盤並有綠、紫、巧克力、深藍、淺橙、暗灰與銀色合計7種顏色。45.3毫米的面盤上面盤上經過太陽紋飾，展現曼妙的光影流動，同時3與9點鐘再裝飾以兩顆平口螺絲、帶出機械藝術的聯想。

表款用以調整時間的表冠特別設定在2點半鐘方向，同時新設計的多邊形表殼並經多層次切削，展現出堅實俐落也科幻的實驗氣息。動力來源的501-CM手動上鍊機芯是以中央大型指針顯示分鐘，並以HYT經典的特製配方液體以逆跳式顯示小時時鐘，兩點鐘方向則為小巧但醒目的72小時動力儲存顯示。

不同款式依材質使用不同，訂價約自193萬2,000元至265萬6,000元不等，可洽SHH台北101頂級鐘表概念店，電話則為02-8101-8686。

透明真空管內的特殊液體將以所在位置顯示小時，是HYT的獨家秘方與美學DNA。圖／SHH提供
透明真空管內的特殊液體將以所在位置顯示小時，是HYT的獨家秘方與美學DNA。圖／SHH提供
HYT T1 Series Millésime Edition腕表，501-CM 手動上鍊機芯，玫瑰金、巧克力色鍍層黃銅面盤、逆跳式液體顯示小時、中央分針顯示、動力儲存顯示，265萬6,000元。圖／SHH提供
HYT T1 Series Millésime Edition腕表，501-CM 手動上鍊機芯，玫瑰金、巧克力色鍍層黃銅面盤、逆跳式液體顯示小時、中央分針顯示、動力儲存顯示，265萬6,000元。圖／SHH提供
HYT T1 Series Millésime Edition腕表的45.3毫米的金屬面盤並經過太陽紋飾處理，呈現未來風格的科技工業感。圖／SHH提供
HYT T1 Series Millésime Edition腕表的45.3毫米的金屬面盤並經過太陽紋飾處理，呈現未來風格的科技工業感。圖／SHH提供

台北101

延伸閱讀

張國煒出手了！現身101 發表星宇航空聯名瑞士機械表

賈永婕上任101董座擠破百記者 「發言驚人」主管們捏一把冷汗？

賈永婕接台北101董座 勇敢自曝弱點「不裝懂」

賈永婕上任台北101董事長第一天 真性情不改本色

相關新聞

就跟著時間一起流動 全新HYT「液態表」首現SHH台北101

時間跟水有其相似之處，時間與水都沒有固定的形體，卻都可以被感知。而一向匯集高單價獨立製表品牌的SHH台北101頂級鐘表概...

新鮮人開學攻略！IKEA推薦7款「租屋必備好物」　輕鬆提升空間質感

對許多大一生而言，如何巧妙利用宿舍空間、打造舒服便利的環境，是開學面對的首要挑戰，無論是學校宿舍或是在外租屋，IKEA精...

「蠟筆小新vs阿呆」現身7-ELEVEN！推逾40款限量周邊　「太陽能搖頭公仔、摺疊桌、安全帽」鐵粉快收

搞怪又無厘頭的蠟筆小新與無時無刻都在流鼻涕的阿呆，一起嗨翻7-ELEVEN！自9月18日下午3點起7-ELEVEN全店精...

Kering晚宴2024「董娘」莎瑪海耶克海浪珠寶披肩太夢幻

2024年的開雲集團（Kering Group）Caring for Women晚宴日前於紐約盛大舉辦，活動星光熠熠，包...

翻轉國旅形象 菁鑽聯盟推3500元享飯店、租車優惠

疫後旅遊潮爆發，不少民眾認為國旅cp值不高，紛紛轉往出國旅遊。由國內13家飯店及格上租車組成的菁鑽聯盟今舉辦「秋季盡情享...

最美星二代遇到巴黎鐵塔！香奈兒發布2024/25秋冬形象

「巴黎和香奈兒（CHANEL）均與電影有著深厚的淵源，而此次2024/25秋冬高級時裝系列形象廣告的主要靈感，正是源自於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。