就跟著時間一起流動 全新HYT「液態表」首現SHH台北101

時間跟水有其相似之處，時間與水都沒有固定的形體，卻都可以被感知。而一向匯集高單價獨立製表品牌的SHH台北101頂級鐘表概念店則宣布近日與瑞士獨立製表HYT合作，帶來2024年甫於Geneva Watch Days發表的全新單品「T1 Series Millésime Edition」，呈現如水般流動的科幻意象、前衛時髦。

將流體力學與精密機械表結合一向都是HYT的招牌美學與機械特色，而所謂的Millésime在法文中常用以指涉特定年份的葡萄酒，是由時間釀成的、美味的時間滋味。T1 Series Millésime Edition則是僅在2024年9月開始、至2025年Watches and Wonders期間，不限數量、但限期生產的少批量系列。

表款分別運用了鈦金屬或玫瑰金，面盤並有綠、紫、巧克力、深藍、淺橙、暗灰與銀色合計7種顏色。45.3毫米的面盤上面盤上經過太陽紋飾，展現曼妙的光影流動，同時3與9點鐘再裝飾以兩顆平口螺絲、帶出機械藝術的聯想。

表款用以調整時間的表冠特別設定在2點半鐘方向，同時新設計的多邊形表殼並經多層次切削，展現出堅實俐落也科幻的實驗氣息。動力來源的501-CM手動上鍊機芯是以中央大型指針顯示分鐘，並以HYT經典的特製配方液體以逆跳式顯示小時時鐘，兩點鐘方向則為小巧但醒目的72小時動力儲存顯示。

不同款式依材質使用不同，訂價約自193萬2,000元至265萬6,000元不等，可洽SHH台北101頂級鐘表概念店，電話則為02-8101-8686。